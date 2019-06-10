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貓熊愛吃竹葉出現「綠色小精靈」！　保育員專車護送回花蓮

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▲▼貓熊愛吃箭竹出現「綠色小精靈」　保育員專車護送回鄉。（圖／台北市立動物園）

▲圓仔吃的箭竹葉常常會發現有樹蛙的蹤跡。（圖／台北市立動物園，下同）

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園主要提供孟宗竹給大貓熊食用，夏秋之際還有遠從花蓮而來的「箭竹葉」。有趣的是，保育員清洗箭竹葉時，意外發現一種綠綠的樹蛙，外表光滑嬌小，有著有神的雙眼，就像小精靈一般，保育員會將牠們額外安置，提供食物來源，等到一段時間會開車護送牠們回鄉。

▲▼貓熊愛吃箭竹出現「綠色小精靈」　保育員專車護送回鄉。（圖／台北市立動物園）

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▲▼保育員有車要回花蓮時，蛙蛙就會搭車送回花蓮的竹林。

▲▼貓熊愛吃箭竹出現「綠色小精靈」　保育員專車護送回鄉。（圖／台北市立動物園）

保育員在洗竹葉時，常常有機會發現可愛的「莫氏樹蛙」藏在竹葉裡，看到離鄉背井的「旅行青蛙」，保育員會小心呵護，還特別設計了專屬捕蟲設備，提供蛙蛙源源不絕的天然食物來源。過一段時間，保育員會開車將樹蛙送回花蓮的竹林，重新回到原來的棲地生活。看到青蛙的存在，也間接說明了這些竹葉是來自環境友善的種植農地，才能讓青蛙好好生活在那裡，也讓大貓熊們食得更安心。

▲▼貓熊愛吃箭竹出現「綠色小精靈」　保育員專車護送回鄉。（圖／台北市立動物園）

▲貓熊館的一家三口挑選竹葉的根據都不同。

另外，貓熊館的3隻成員挑選竹葉的方式也大不相同，他們會利用嗅覺來分辨。一整堆的竹葉在面前，一家三口總會把竹葉拿起來聞一聞，透過「靈鼻實驗室」的分析，快速決定是否將這把竹葉送進嘴巴裡。

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▲▼貓熊愛吃箭竹出現「綠色小精靈」　保育員專車護送回鄉。（圖／台北市立動物園）

▲看到青蛙的存在，也間接說明了這些竹葉是來自環境友善的種植農地，讓大貓熊們吃得更安心。

圓仔可能小時候就跟隨媽媽圓圓學習吃東西，因此母女選擇竹葉的條件十分類似；而團團則不同，呈現個體差異。有時候明明看起來十分翠綠新鮮的竹葉，但一家三口就是不賞臉。相反的，有時候看起來不怎麼起眼、零零落落的竹葉，牠們卻吃得津津有味，常常把保育員和竹農都弄糊塗。

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▲▼貓熊愛吃箭竹出現「綠色小精靈」　保育員專車護送回鄉。（圖／台北市立動物園）

▲圓圓正在挑選喜歡的竹葉。

動物園表示，其實每種竹葉的形狀樣式大不相同，相信其中的味道對大貓熊更是有很大的差別。歡迎民眾到動物園大貓熊館，觀察貓熊是如何在竹葉堆裡，聞一聞，咬一咬，然後選擇出自己喜歡的竹葉來吃，別有一番樂趣。

關鍵字： 貓熊花蓮台北市動物園莫氏樹蛙竹葉箭竹

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