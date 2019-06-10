小黃狗遭「膠帶綑綁」倒地！彰化男狂嗆：已經吃完了　網怒爆直衝現場

▲彰化一名男子將狗滾綁後，拍照PO網。（圖／翻攝臉書）



網搜小組／鄒鎮宇報導

彰化一名男網友以膠帶綑綁一隻米克斯犬的嘴、前後雙腿後，任期在地上打滾拍照，還將照片上傳網路分享，引起破千名網友砲轟留言。對此，彰化縣動物防疫所表示，將會約該名男子訪談，了解案情。

「報恩的時候到了」，該名男子在臉書PO文暗指，要吃掉平常照顧的狗，還上傳兩張「虐狗照」；可以看見無辜的狗狗前後腳、嘴部都被紅色膠帶捆住，只能側躺在地上，無力反擊。可能被綁後放置過久，狗開始感到不適而掙扎，但無奈手腳被綁住，只能在地上晃動，全程也被原PO拍下上傳臉書。

請繼續往下閱讀...

▲▼該名男子不斷出言挑釁網友。（圖／翻攝臉書）



該文PO出後，瞬間被網友灌爆，留言數量高達2334則、分享424次；許多網友怒轟，「希望狗兒平安」、「他擺明了就是要紅咩」、「你爸媽這樣教你的？」、「求求你快放了狗狗」、「不會要煮狗肉吧？趕快救救這隻狗」、「把狗綁成這樣根本就是虐狗了啊」、「有台中的大哥們要去處理了，他們說要去打」。

面對網友的留言，該名男子直接在留言處說，「已經吃完了 感覺各位的關心與迴響」、「吃完了 來不及了」、「各位鍵盤俠 我已經把他吃了」、「狗吃完了」，但最後又說要統計網友「損傷人格」的話，疑似網路訟棍。

也有見義勇為的男網友直接衝到現場，發現狗狗現在健康、自由的走動，彰化男只是好玩才將狗綁起來；另外，也有網友打給彰化縣動物防疫所詢問可否舉發。對此，彰化縣動物防疫所表示，將會約該名男子進行訪談。