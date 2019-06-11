海豹聽到「ㄅㄧㄤˋ」不裝死...竟「龜縮」閃躲！70萬網友笑翻啦

▲海豹超軟Q躲子彈 。（圖／翻攝自Twitter／@aguhiyori）



國際中心／綜合報導

北海道紋別市的鄂霍次克海豹中心（オホーツクとっかりセンター）園區內，一隻海豹近日在網路上爆紅！工作人員拍下這隻海豹在進行「假槍射擊」時，牠竟將身體縮起，做出烏龜縮頭的姿勢來「閃避子彈」，可愛模樣立即風靡大家的心，還有網友笑稱「這根本是《駭客任務》裡的尼歐！」

綜合外媒報導，紋別市鄂霍次克海豹中心本月1日在官方推特上貼出這部影片，影片中可以看到，當時工作人員假裝對這隻海豹比出開槍的手勢後，牠竟有別於一般狗狗的「倒地裝死」，而是將頭部往身體縮了一下再彈回，完整呈現「閃避子彈」的標準動作。

請繼續往下閱讀...

這部影片一曝光後，立刻衝破70.8萬觀看人數，超軟Q又呆萌的海豹也隨即爆紅，網友紛紛笑翻表示「真的太可愛啦！」、「原來海豹是布丁做的」、「恭喜成功躲過子彈」、「閃避技能滿點！」、「我以為都是會裝死，原來還有會閃子彈的」、「伸縮自如的橡膠豹」、「海豹界的尼歐！」、「下班了啦！工讀生快出來XD」。