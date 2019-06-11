兇猛犬沒牽繩！愛犬遭撕咬她「肉身阻擋」　網氣炸：飼主在幹嘛？

▲女飼主看到愛犬遭到撕咬，衝上前肉身阻擋。（圖／翻攝自臉書Elisabeta Badea，下同）

寵物小組／綜合報導

飼養兇猛犬的飼主，出門務必要幫牠們繫上牽繩！國外日前流傳一段讓人心碎的影片，一名飼主帶著自家的愛犬外出，突然間衝出一隻兇猛犬追咬，女飼主抱住愛犬肉身阻擋狠咬，經過一番掙扎，4個人合力才將攻擊犬拉開，但狗狗已經重傷癱軟。影片分享出來之後引起百萬名網友熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲飼主帶著繫上牽繩的愛犬出門。



影片中可以看到，一名女飼主牽著白色愛犬要過馬路，突然間從遠方衝出一隻土黃色的兇猛犬，嚇得她趕緊將愛犬放上引擎蓋。但兇猛犬卻不斷猛撲，過人的力道讓女飼主無法阻止，即使肉身阻擋，也只能眼睜睜的看著愛犬遭到撕咬，痛苦哀嚎。

▲狗狗被養到重傷癱軟。

身穿黑色上衣的兇猛犬飼主驚覺事態嚴重，趕緊跑來拿牽繩甩打狗狗，路人也都跑來幫忙，試圖將兩犬拉開，不斷朝狗狗的頭部灑水吸引注意。白狗遭到猛咬癱軟在地，最後在4個人合力之下，才將狗拉開，女飼主先幫愛犬檢查傷勢，接著抱起來遠離現場。

▲女飼主試圖將2隻狗拉開。

這段驚悚的畫面貼出來之後震驚將近300萬名網友，許多人紛紛抨擊兇猛犬的飼主，認為他根本不該放開牽繩，「不要再說什麼我的狗很乖了，就算有牽繩子突然暴走也辦法法馬上反應的」、「有攻擊性的狗一定要牽繩及嘴套」、「直鞭是有屁用喔，這種智商的主人真的禍害」。

根據台灣動保法29條規定，具有攻擊性犬隻，外出一定要戴上口罩與繫牽繩，缺一不可，若未遵守，致使犬隻攻擊路人，可開罰3萬以上15萬以下的罰款，若犬隻過去曾有攻擊紀錄，還會再加重罰款。

觀看影片請按此