最悲傷海上葬禮　寶寶被人類撞死…心碎海豚媽抱緊不肯走

▲海豚寶寶被人類船隻撞死,心碎的媽媽不肯離去。(圖/翻攝自推特/SeeThroughCanoe)

寵物小組/綜合報導

海豚被認為和人類的5歲小孩具有同等智商,還有個性親人、愛玩,但提到情感,事實上海豚也有和人類一樣的喜怒哀樂,有人意外目睹海豚媽媽喪子瞬間,流露出讓人見了也心痛的悲傷。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

事發當時,麥可(Michael McCarthy)正在美國佛羅里達州聖彼得堡附近的海域划著獨木舟,當時他發現了熟悉的銀色閃光,那是一隻海豚在附近游泳,但似乎抱著一個小小的身體,麥可花了一分鐘才看清發生了什麼事,「我很想以為那是一條魟魚或其他的東西,但我很快就發現那是一隻死掉的海豚寶寶。」

▲另隻海豚也靠近安慰失去寶寶的母親。



母海豚彷彿跳著悲傷的舞蹈,不停用頭頂碰觸著不會再活過來的寶寶,不願放開,牠並不孤單,附近還有另外一隻海豚,似乎在努力安慰失去寶寶的母親,那是一場悲傷的海上葬禮現場。麥可靠近時,不意外的在小海豚屍體上得知了死因「我很熟悉那種螺旋槳的傷口,牠是被船隻或海上摩托車撞死的。」

麥可將這段充滿悲傷的影片PO上推特,震驚無數網友,「海豚沒辦法說話,但是這畫面完全能讓人感受到牠的悲傷。」「人類應該為此付出代價。」(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

Mother #dolphin not ready to let go of her dead calf and pushing it through the intracoastal waterway.

It's hard to say for sure without examination, but the calf may have been hit by a boat. Please don't assume that because #dolphins are fast that you won't hit them. #sad pic.twitter.com/Le2MAwvPIB