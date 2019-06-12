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最悲傷海上葬禮　寶寶被人類撞死…心碎海豚媽抱緊不肯走

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（圖／翻攝自推特／SeeThroughCanoe）

▲海豚寶寶被人類船隻撞死，心碎的媽媽不肯離去。（圖／翻攝自推特／SeeThroughCanoe）

寵物小組／綜合報導

海豚被認為和人類的5歲小孩具有同等智商，還有個性親人、愛玩，但提到情感，事實上海豚也有和人類一樣的喜怒哀樂，有人意外目睹海豚媽媽喪子瞬間，流露出讓人見了也心痛的悲傷。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事發當時，麥可（Michael McCarthy）正在美國佛羅里達州聖彼得堡附近的海域划著獨木舟，當時他發現了熟悉的銀色閃光，那是一隻海豚在附近游泳，但似乎抱著一個小小的身體，麥可花了一分鐘才看清發生了什麼事，「我很想以為那是一條魟魚或其他的東西，但我很快就發現那是一隻死掉的海豚寶寶。」

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（圖／翻攝自推特／SeeThroughCanoe）

▲另隻海豚也靠近安慰失去寶寶的母親。

母海豚彷彿跳著悲傷的舞蹈，不停用頭頂碰觸著不會再活過來的寶寶，不願放開，牠並不孤單，附近還有另外一隻海豚，似乎在努力安慰失去寶寶的母親，那是一場悲傷的海上葬禮現場。麥可靠近時，不意外的在小海豚屍體上得知了死因「我很熟悉那種螺旋槳的傷口，牠是被船隻或海上摩托車撞死的。」

麥可將這段充滿悲傷的影片PO上推特，震驚無數網友，「海豚沒辦法說話，但是這畫面完全能讓人感受到牠的悲傷。」「人類應該為此付出代價。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line



關鍵字： 北美要聞海豚葬禮

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