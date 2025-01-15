ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

毛孩在收容期間恢復健康與自信。（新竹縣動保所提供）

▲毛孩在收容期間恢復健康與自信。（圖／新竹縣動保所提供）

圖文／鏡週刊

新竹縣動物保護防疫所去年10月從新埔鎮一處非法繁殖場救出39隻毛孩，經過近3個月的細心照料後，將有37隻在本月22日開放認養。待認養的犬隻包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬，動保所今（15日）起連3天開放毛孩和大家見面熟悉，希望盡快為牠們找到具有愛心和責任心的新主人，展開幸福新狗生。

新竹縣動保所指出，去年10月在新埔地區查獲非法繁殖場，當時現場犬隻均被關在狹小陰暗鐵籠中，多數的毛孩都是渾身髒兮兮，甚至沒有洗過一次澡，部分還有健康問題，例如長期踩在鐵籠鐵條支架上，沒有平坦地面，導致腳趾變形，非常令人心疼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

毛孩恢復健康活力等待認養。（新竹縣動保所提供）

▲毛孩恢復健康活力等待認養。（圖／新竹縣動保所提供）

動保所緊急將現場犬隻帶回收容，提供乾淨寬敞的生活空間，並逐一為牠們健康檢查、治療，也協調寵物業者幫忙洗澡美容，經過近3個月的細心照料後，毛孩們全都恢復健康活力，目前已完成沒入相關法定程序，除2隻母犬剛生產、新生幼犬暫不適合外，其餘37隻毛孩將於1月22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。

37毛孩將於1月22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。（新竹縣動保所提供）

▲37毛孩將於1月22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。（圖／新竹縣動保所提供）

動保所說明，為避免犬隻被認養後淪為商品交易，動保所將追蹤查核，因此本次認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者，以落實追蹤查核可，並於飼主資格審核同時，須通過飼主責任測驗，通過測試使得認養。有興趣認養的民眾請於1月22日上午8時45分前完成報到及核對身分程序，須本人攜帶身分證與居住或工作證明，不接受委託抽籤。每人限選擇認養1隻，單一狗狗若認養人數超過1人，則現場公開抽籤決定認養人，抽籤時間為22日上午9時。

本次認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者。（新竹縣動保所提供）

▲本次認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者。（圖／新竹縣動保所提供）

有興趣的民眾可至新竹縣動保所網站查詢犬隻照片與相關資訊，新竹縣動保教育園區同時在15日至17日連3天開放上午9時至11時30分、下午1時至3時，提供民眾現場熟悉被認養犬隻，請大家多多利用，詳細認養規定請詳閱新竹縣動保所網站及臉書粉絲頁。

新竹縣長楊文科表示，毛孩們在動保所同仁悉心照顧下，每隻都恢復健康可愛，歡迎大家來認養，認養者還可享有竹縣認養優惠方案，到參與優惠活動的竹縣寵物業或動物醫院，享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠；此外，動保所提醒認養民眾，請務必衡量自身條件，避免衝動認養，才是真正的愛護動物。


更多鏡週刊報導
竹縣查獲非法繁殖柴犬、博美等品種犬　動保所依法扣留39犬隻
北市抽驗寵物食品2件重金屬超標　動保處裁罰5萬元監督回收銷毀
汐止某住戶養「81貓+3狗」飄惡臭！房東下逐客令　飼主遭罰40萬

關鍵字： 鏡週刊認養代替購買

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

胖歐告去鄰居家聽到「好朋狗不在」　堅持親自進屋確認才回家

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

吉娃娃被阿公餵成10.3KG氣球　奴才花1年陪牠減肥成功！

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手手奴才「幫配音」　牠秒生氣出拳：不准學人家！

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色生物」嚇

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色生物」嚇

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

歐告堅持「頭饋在媽手上」　奴才手腳都好麻曝牠愛碎唸

13貓咪在他手上「非死即傷或失蹤」　台中男被動保處列黑名單

4警犬被通報！遭投訴：毆打同事、上班死氣沉沉...網全笑翻

日本驚傳台灣人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊！慘被逮捕

春節禮金來了！最高可拿1萬2000　全台申請資格、領取時間一次看

尼米茲級航母艾森豪號抵造船廠　啟動PIA升級延長壽命

味全龍補強新外援　敲定大聯盟資歷左投

春節群聚頻繁　守護家中寶貝與長輩儘快接種新冠與流感疫苗

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

到緬甸試玩《艾爾登法環 黑夜君臨》？官方出面「勿信詐騙」

美國通膨數據、大銀行財報添利多　美股開盤大漲

鼓勵民眾多搭乘　TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

桃園宣導春節環保祭祀措施　張善政期廟宇綠色轉型

寵物動物熱門新聞

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

吉娃娃被餵成氣球　花1年減肥成功

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手　聽奴才配音秒生氣揮拳

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈驚嚇

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

3貓齊上陣踏踏　鏟屎官大呼奇景

大狗「被挾持」悲情站30分鐘快哭

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

讀者迴響

熱門新聞

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

吉娃娃被餵成氣球　花1年減肥成功

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手　聽奴才配音秒生氣揮拳

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈驚嚇

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

3貓齊上陣踏踏　鏟屎官大呼奇景

大狗「被挾持」悲情站30分鐘快哭

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

歐告堅持「饋頭」　媽手腳麻掉

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面