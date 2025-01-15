竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

▲毛孩在收容期間恢復健康與自信。（圖／新竹縣動保所提供）

圖文／鏡週刊

新竹縣動物保護防疫所去年10月從新埔鎮一處非法繁殖場救出39隻毛孩，經過近3個月的細心照料後，將有37隻在本月22日開放認養。待認養的犬隻包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬，動保所今（15日）起連3天開放毛孩和大家見面熟悉，希望盡快為牠們找到具有愛心和責任心的新主人，展開幸福新狗生。

新竹縣動保所指出，去年10月在新埔地區查獲非法繁殖場，當時現場犬隻均被關在狹小陰暗鐵籠中，多數的毛孩都是渾身髒兮兮，甚至沒有洗過一次澡，部分還有健康問題，例如長期踩在鐵籠鐵條支架上，沒有平坦地面，導致腳趾變形，非常令人心疼。

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▲毛孩恢復健康活力等待認養。（圖／新竹縣動保所提供）

動保所緊急將現場犬隻帶回收容，提供乾淨寬敞的生活空間，並逐一為牠們健康檢查、治療，也協調寵物業者幫忙洗澡美容，經過近3個月的細心照料後，毛孩們全都恢復健康活力，目前已完成沒入相關法定程序，除2隻母犬剛生產、新生幼犬暫不適合外，其餘37隻毛孩將於1月22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。

▲37毛孩將於1月22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。（圖／新竹縣動保所提供）

動保所說明，為避免犬隻被認養後淪為商品交易，動保所將追蹤查核，因此本次認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者，以落實追蹤查核可，並於飼主資格審核同時，須通過飼主責任測驗，通過測試使得認養。有興趣認養的民眾請於1月22日上午8時45分前完成報到及核對身分程序，須本人攜帶身分證與居住或工作證明，不接受委託抽籤。每人限選擇認養1隻，單一狗狗若認養人數超過1人，則現場公開抽籤決定認養人，抽籤時間為22日上午9時。

▲本次認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者。（圖／新竹縣動保所提供）

有興趣的民眾可至新竹縣動保所網站查詢犬隻照片與相關資訊，新竹縣動保教育園區同時在15日至17日連3天開放上午9時至11時30分、下午1時至3時，提供民眾現場熟悉被認養犬隻，請大家多多利用，詳細認養規定請詳閱新竹縣動保所網站及臉書粉絲頁。

新竹縣長楊文科表示，毛孩們在動保所同仁悉心照顧下，每隻都恢復健康可愛，歡迎大家來認養，認養者還可享有竹縣認養優惠方案，到參與優惠活動的竹縣寵物業或動物醫院，享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠；此外，動保所提醒認養民眾，請務必衡量自身條件，避免衝動認養，才是真正的愛護動物。



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