買到招牌龍蝦三明治！她拍照準備打卡　下一秒遇到無恥強盜

▲Alicia好不容易買到排隊美食，下一秒卻悲劇了。（圖／翻攝自Facebook／RulingSports）

寵物小組／綜合報導

買到排隊美食，第一件必做的事情是什麼？這個問題問每一個人，答案可能都一樣，那就是拍美照打卡！美國女子Alicia Jessop第一次造訪緬因州時，來到網友瘋狂朝聖的餐廳「FOX’S LOBSTER HOUSE」，卻遇到想都沒想過的奇遇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這家餐廳的招牌必點是龍蝦三明治，上頭鋪著彷彿隨時要溢出來的龍蝦肉，是知名的排隊美食，但就在Alicia買到龍蝦三明治，先在餐廳門口拍了一張打卡照，接著換個角度，選了海邊燈塔當作背景，把三明治舉高高拍照時，下一秒發生了令她傻眼的事情。

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▲海鷗強盜衝來把三明治直接叼走。



一隻海鷗咻地飛來，一口叼走了Alicia手中的龍蝦三明治，而Alicia的手機正好就拍下了這一幕，比她預期的網美照更特別一點的照片，後來Alicia把戲劇化的畫面PO上推特，搞笑說「這就是為什麼我們不能擁有美好的東西。」後來她只好重買一個新的。

這段超展開也讓眾網友笑爆，「可見真的很好吃吧！」「海鷗的表情真的太機車了啦！」「在海邊拍照真的要非常小心～」「這家餐廳應該在門口寫警語：請當心海鷗！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）