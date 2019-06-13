冰櫃塞20狗遺體救出188病犬　惡飼主曾獲「最佳育種員」

▲大部分的狗狗毛髮糾結，還有些眼睛泛白，未曾接受治療。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）



寵物小組／綜合報導

美國紐澤西州警方從一棟房子內救出188隻狗，這些狗狗有些懷孕了，很多都有健康問題，大部分一輩子生活在籠子哩，鮮少與人接觸。警方表示，這些狗的飼主曾在Westminster Kennel Club中獲得「最佳育種員(Best in Breed awards)」獎項。

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▲收容所瞬間接手那麼多隻狗狗，緊急在網路上募物資。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）



救援團體Monmouth County SPCA分享這個令人心碎的消息，他們接到通報到亨特敦縣(Hunterdon County)一處民宅協助救援，到場卻看到將近188隻狗狗生活在悽慘骯髒的環境，還在冰櫃裡找到20具狗遺體。他們提到，「這些狗狗看來很少與人接觸，而且身體情況很糟，不曾接受過治療。」照片中這些狗狗有些毛髮糾結紊亂、眼睛泛白，還有各種情形明顯看出生病。

▲▼這些狗狗很少與人接觸，但牠們似乎也感受到安全了。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）



Monmouth County SPCA表示，這些狗狗大多是梗犬和臘腸犬，有些已懷孕，目前預估需要幾周的治療才能開放領養。根據警方了解，這些狗的飼主是一名育種員，多年來帶狗參加「狗展」，還曾在Westminster Kennel Club中獲得「最佳育種員(Best in Breed awards)」的殊榮，然而對比這些狗狗的情況格外諷刺。