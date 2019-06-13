ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

冰櫃塞20狗遺體救出188病犬　惡飼主曾獲「最佳育種員」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

美國紐澤西州救援200隻狗。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）

▲大部分的狗狗毛髮糾結，還有些眼睛泛白，未曾接受治療。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）

 寵物小組／綜合報導

美國紐澤西州警方從一棟房子內救出188隻狗，這些狗狗有些懷孕了，很多都有健康問題，大部分一輩子生活在籠子哩，鮮少與人接觸。警方表示，這些狗的飼主曾在Westminster Kennel Club中獲得「最佳育種員(Best in Breed awards)」獎項。

美國紐澤西州救援200隻狗。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）

請繼續往下閱讀...

▲收容所瞬間接手那麼多隻狗狗，緊急在網路上募物資。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）

救援團體Monmouth County SPCA分享這個令人心碎的消息，他們接到通報到亨特敦縣(Hunterdon County)一處民宅協助救援，到場卻看到將近188隻狗狗生活在悽慘骯髒的環境，還在冰櫃裡找到20具狗遺體。他們提到，「這些狗狗看來很少與人接觸，而且身體情況很糟，不曾接受過治療。」照片中這些狗狗有些毛髮糾結紊亂、眼睛泛白，還有各種情形明顯看出生病。

美國紐澤西州救援200隻狗。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）

▲▼這些狗狗很少與人接觸，但牠們似乎也感受到安全了。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）

美國紐澤西州救援200隻狗。（圖／翻攝自Monmouth County SPCA）

Monmouth County SPCA表示，這些狗狗大多是梗犬和臘腸犬，有些已懷孕，目前預估需要幾周的治療才能開放領養。根據警方了解，這些狗的飼主是一名育種員，多年來帶狗參加「狗展」，還曾在Westminster Kennel Club中獲得「最佳育種員(Best in Breed awards)」的殊榮，然而對比這些狗狗的情況格外諷刺。

關鍵字： 救援繁殖場育種不當飼養

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／神奇召喚術！伸手凹2下「萌Q生物」塞滿手掌　上..

被背上的鳥群嚇瘋　河馬寶寶邊跑邊哭找媽媽

狗派出門買東西卻帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生活狂..

神桌下方發現小狗腿！媽媽抓出來「拳頭硬了」：另一半..

賓士貓廁所大叫找媽！　進去5秒「臭到伸手關門」：有..

利用完當垃圾丟棄！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日　壯..

影／散步遇空襲！二哈遭烏秋「連環巴頭」　牠淚眼找媽..

散步見新面孔！哈士奇見「溫馴大佬」熱情討抱　網留言..

喵一家三口宛如俄羅斯娃娃　真相是…根本沒有血緣關係

草原拍攝到一半　犀牛突靠近「撒嬌討摸」畫面超萌

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔..

硬漢喵肚子餓直接「冰斗啦」 怒瞪奴才一眼：咱們走著..

淡定書僮！喵皇變身置物架 小鏟屎官寫作業就是要配主..

愛媽給浪浪的飼料莫名消失...　一見「兇手」嚇到！..

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶..

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

郵差送包裹要求看「漂漂小姐」身分證　她「5個字」讓..

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

美2長頸鹿遭閃電打死　動物園：機率十億分之一的悲劇

冰櫃塞20狗遺體救出188病犬　惡飼主曾獲「最佳育..

聽到奴才聲音！　萌貓守監視器前「無辜看鏡頭」：趕快..

「打」牠就是愛！帶毛孩排隊「雙重保護」　痛一下防一..

13歲老黑送養按讚個位數...3年來努力活著　爸：..

「野鴿群聚排泄」居民超困擾！　動保處4招減少鴿子出..

美國前10寵物友善企業　Uber到處都狗床還有給薪..

全世界最誘人監獄　美女囚健身維持身材還「定期辦時裝..

Dewi簡廷芮淨灘跑步做公益　揮香汗力挺adida..

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

三重大媽「用餐不清垃圾」遭勸　爆走扯髮狂毆超商女店..

YAMAHA黃牌重機「R3」推MotoGP版！超帥..

直播／蔡英文初選勝出　1500總統府舉行記者會

2019高校畢業歌票選出爐

你沒看錯！三重必吃20元酸菜滷肉飯　再來一碗白菜魯..

運將拒載他下場超慘！遭惡男狠踹圍毆…被打到頭部出血..

21歲正妹變身恐怖惡女　捏爆男友「蛋蛋」害他大失血..

寵物動物熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

讀者迴響

熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道歉

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲得一件潮破褲XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面