阿拉斯加沿岸驚見60隻海豹屍體　提早3週融冰惹的禍

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美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）12日表示，在阿拉斯加西北部的白令海及楚科奇海沿岸發現髯海豹、斑海豹和環斑海豹等的屍體，從數量上來看至少有60隻以上。死亡原因目前尚未確定，但數據顯示兩海域的海溫比正常範圍高了4.5攝氏度，因此科學家推測很有可能是因為融冰的緣故。

據《路透社》報導，根據科學家的報告，指出白令海和楚科奇海沿岸的海面溫度遠高於平時，而且冰川也遠遠低於正常的平均值。然而NOAA發言人斯佩格爾（Julie Speegle）表示，這些海豹的死亡原因尚不清楚，目前正動員海洋哺乳動物專家和NOAA團隊取樣研究。她推測，這可能是因為有害藻類繁殖的緣故，也有可能是其他原因。

美國大學氣候學家布萊特施奈德（Brian Brettschneider）表示現今白令海幾乎沒有冰，而且夏季融冰的情況比以往早了三週，楚科奇海的融冰現象也提早了一個月左右。NOAA的數據也指出，本月兩海域的海面溫度遠高於正常範圍4.5攝氏度，現今溫度也還未下降。

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今年美國西案沿岸地區也發現大量的灰鯨死亡，並且漂流至阿拉斯加州。對此，斯佩格爾表示目前尚不清楚海豹死亡是否與鯨魚的死亡相關。

海豹通常使用海上的浮冰來覓食、休息和養育幼崽，而海溫的提高也讓牠們失去生活的地方。目前美國已經將阿拉斯加地區的髯海豹及環斑海豹列為瀕臨絕種動物。