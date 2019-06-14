台南傳出狗狗遭「丟包」　動保人士漏夜急送醫

▲有網友PO網指台南傳出有狗狗被撞，民眾請動物協會救援，卻被「丟包」在北區大港觀海橋下，引起網友熱議關心，並通報台南地區知名動保人士徐文良協助救援送醫。（圖／翻攝自 南部流浪動物認養、協尋分享平台，下同）

記者林悅／台南報導

台南傳出有狗狗被撞，民眾請動物協會救援，卻被「丟包」在北區大港觀海橋下，有網友發現後PO文上網求救，引起網友熱議關心，並通報台南地區知名動保人士徐文良協助救援，並漏夜送高市動物醫院救治，由於傷勢嚴重並不樂觀，網友希望集氣為「小黃」加油。

6月13深夜有網友在臉書社群PO文指出，在台南北區大港觀海橋下發現一隻狗狗在哀鳴呼救，網友說這隻狗狗傷勢嚴重，只會叫卻不能動，網友也不知如何救援，而將照片PO網，請求其他網友協助看如何救狗。

請繼續往下閱讀...

該PO文一出馬上受到眾多網友關心熱議，其中有網友指控稱，該隻待救的狗狗是13下午被車撞到受傷，民眾請台南地區一家動物協會前來救援，為何會被「丟包」在觀海橋下任其自生自滅。此言一出更引發網友眾怒撻伐。

有網友馬上聯絡台南地區知名的動保愛心人士徐文良前來救援，徐文良獲報馬上驅車趕來「救狗」，約在14日凌晨0時多到場救到狗，惟狗狗傷勢重，馬上驅車漏夜送往高市動物醫院救治。徐文良凌晨PO文指出，凌晨1時30分已送到醫院救治，惟狗狗狀況很不好，發出虛弱的哼哼聲，希望大家幫小黃祈福加油！徐文良也PO文：「孩子，我盡力了，你要加油！」。

據了解，陳姓網友說這狗平時都在安南區城北街活動，14日車禍後她鄰居連絡該家動物協會載走，沒想到後來竟被施姓網友在大港觀海橋下發現。據了解被指控的動物協會否認有此事，有網友檢具相關截圖圖片，向台南市動保處檢舉，希望能調查釐清網友指控之「丟包」事件是否屬實，如查證屬實將有涉及違反動保法之嫌。