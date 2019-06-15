傻傻水牛找不到主人「半夜逛大街」沿路敲門　警當牧童牽回去

▲桃園八德警分局14日晚間據報水牛漫步大街還敲打住戶大門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一頭水牛14日晚間掙脫繩索在大街上漫步，甚至還以牛角撞擊住家大門，住戶開門居然是水牛敲門覺得不可思議報警處理，員警到場果真發現水牛正悠哉漫步大街，路過車輛發現水牛紛紛走避，員警臨時扮起牧童一路護送水牛回原飼主住處田間安置。

桃園警分局八德分局四維派出所14日晚間接獲報案，有水牛在敲擊住家大門，員警查看時發現住家附近疑似有牛隻腳印，屋主表示，聽到有敲門聲下樓查看，發現居然是頭水牛以牛角撞擊住家大門嚇了一跳。

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員警發現，水牛並不怕人，悠哉悠哉地在街道上漫步，還好正值深夜，人車較少，但部分人車發現水牛都紛紛避開，避免撞上這頭「不速之牛」造成傷亡。

▲桃園八德警分局14日晚間據報水牛漫步大街還敲打住戶大門，員警化身牧童牽水牛回飼主家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方隨即連絡上飼主，飼主說，水牛平常飼養在住家附近田埂，都會綁上繩索避免水牛亂跑，可能是繩索鬆脫了才跑上馬路，因人在外地無法到場處理，水牛自己會認路回到田埂，請警察幫忙一下，員警擔心水牛深夜漫遊容易造成人車危險，化身牧護送水牛一路慢慢回到田埂處安置，結束這場難得的水牛夜遊記。

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