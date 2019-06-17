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輕軌軌道「美味垃圾」引浪犬群聚　政府加強取締保護浪浪安危

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▲▼輕軌軌道放飼料流浪狗群聚　政府加強取締「保護浪浪安危」。（圖／新北市動保處提供）

▲有民眾餵食流浪狗造成牠們頻繁出沒在輕軌軌道附近。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

捷運輕軌線年初已經正式通車，新北市府跨機關著手進行相關問題解決，陸續發現有民眾在軌道附近的空地放置可食垃圾和飼料，吸引流浪狗群聚。5月初召開跨局處共同討論解決對策， 未來將加強巡查輕軌沿線環境衛生，取締民眾在軌道周邊餵養動物，同時也保護浪浪的安全。

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▲▼輕軌軌道放飼料流浪狗群聚　政府加強取締「保護浪浪安危」。（圖／新北市動保處提供）

▲可食性垃圾妥善管理才能避免吸引動物聚集。

捷運工程局、淡水區公所、環保局等與會機關都相當關注動物與人車安全，除了捷運公司將多處設置告示牌，提醒大家在輕軌站區及軌道沿線必須注意安全，如帶著家中毛寶貝活動一定要盡可能避開這些區域，民眾如看見流浪犬隻出現在軌道附近請立即協助通報站方人員進行驅離。

▲▼輕軌軌道放飼料流浪狗群聚　政府加強取締「保護浪浪安危」。（圖／新北市動保處提供）

▲輕軌於今年年初正式通車。

另外，軌道放置可食性垃圾，弄髒環境除違反環保法規可能受罰之外，流浪狗也會因為食物源的引誘，使出現在軌道週邊活動頻率增高，徒增危險也危及行車安全。依現行大眾捷運法第50條規定，民眾闖入捷運輕軌系統範圍內，可處1,500元以上7,500元以下罰鍰；非捷運範圍放置可食性垃圾可依廢棄物清理法處1,200元以上6,000元以下罰鍰，特別呼籲民眾切勿在軌道餵養流浪動物，造成牠們的危險。

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▲▼輕軌軌道放飼料流浪狗群聚　政府加強取締「保護浪浪安危」。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處夜間動物巡邏。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇表示，動物群聚於覓食容易區域是天性，可食性垃圾與人為餵養是常見食物源，如使動物常徘徊軌道周邊非常危險，共同來維護牠們與人車安全，輕軌站區及軌道沿線必須維護乾淨整潔，避免放置可食性垃圾，需要民眾來參與，避免食物源就是避免牠們的危險，也保障人車安全。
 

關鍵字： 流浪狗新北市動保處輕軌飼料

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