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斷掌台灣黑熊再中鋼絲吊索太悲慘　林管處公開2段救援畫面

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記者王兆麟／花蓮報導

台灣黑熊保育協會日前與「黒熊媽媽」、國立屏東科技大學教授黃美秀會同協會獸醫及花蓮林務局等人員趕赴花蓮玉里卓溪鄉山區，搶救一頭誤中山豬吊索的台灣黑熊，到場發現黑熊左手早已斷掌，是一頭「二度受害熊」，受困陷阱已有3、4天，吊起的左手臂整個腫脹直到基部，舊傷癒合後再因這次中套索而糜爛生蛆；事件曝光後，各界除對再度誤觸吊索受傷的黑熊表示心疼不捨外，同時引發各界對相關獵具管制及違法使用罰則的關注。

▲台灣黑熊左前肢遭鋼絲套索勒住，救援人員為虛弱的黑熊進行緊急輸液，「黑熊媽媽」黃美秀老師（中）關心黑熊情況。（圖／花蓮林管處提供，下同）

台灣黑熊左前肢遭鋼絲套索勒住，救援人員為虛弱的黑熊進行緊急輸液，「黑熊媽媽」黃美秀老師（中）關心黑熊情況。（圖／花蓮林管處提供，下同）

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花蓮林管處17日公布了2段合計近2分鐘當天救援影片，影片中顯示黑熊因受困多日已顯得虛弱無力地趴睡在地上，左前肢遭套索勒住已經腫脹到手臂基部；還有屏科大黃美秀老師及獸醫在設備器材極其有限的情況之下，為黑熊進行緊急醫療。

▲台灣黑熊左前肢遭鋼絲套索勒住，救援人員為虛弱的黑熊進行緊急輸液，「黑熊媽媽」黃美秀老師（中）關心黑熊情況。（圖／花蓮林管處提供，下同）

黑熊左前肢遭鋼絲套索勒住，救援人員為黑熊麻醉後以帆布作為醫療工作台。

花蓮林管處李政賢副處長17日說明救援黑熊過程表示，6月10日下午有民眾主動通報黑熊保育協會有黑熊受傷一事，花蓮林管處與黑熊保育協會立即組織相關人員，包含林管處5人、協會2人及獸醫師等共10人，並準備相關器材至民眾通報現場進行救傷工作。至現場發現黑熊左前肢中吊索，其左前掌原有舊傷，後經基礎檢查、清創、注射高劑量抗生素等診斷治療工作後，評估無後送下山處置需要，待黑熊狀況慢慢恢復後，就地進行野放。救援人員在現場發現導致黑熊受傷的是市售的套索陷阱。

救援人員表示，黑熊左前肢受困套索陷阱，造成切割傷、表皮糜爛，左前肢腳掌趾頭已斷趾並癒合，是二次中陷阱，經剪套索後進行傷口清創消毒、打抗生素、植入晶片，因熊身上沒有耳標也沒有衛星頸圈，確定不是非曾被研究人員捕過列為追踪保護的黑熊，黑熊清醒後人員隨即撤離，黑熊就地野放回歸山林。

事後「黑熊媽媽」黃美秀教授也在臉書貼文質疑表示，所謂套索放在所有野生動物（包括猛禽）都可能碰觸的地方，卻因「品名」是「山豬套索」就可以「釋罪」，已形成法律漏洞或「三不管地帶」。她強調，依動物保護法「非經主管機關同意，不得製造、販賣、陳列及輸出入捕獸鋏」，違反者處以1萬5000元至7萬5000元罰款；野生動物保育法也規定，獵捕野生動物「不得使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具」，黃秀美要求相關單位應正視非法陷阱造成黒熊及野生動物因而斷掌及造成的傷亡，積極行動並提出具體改善策略。

▲台灣黑熊左前肢遭鋼絲套索勒住，救援人員為虛弱的黑熊進行緊急輸液，「黑熊媽媽」黃美秀老師（中）關心黑熊情況。（圖／花蓮林管處提供，下同）

黑熊左前肢遭鋼絲套所勒住深陷皮肉。

黃美秀並指出，調查顯示，台灣黑熊有高達54％，都因中套索或捕獸鋏而斷肢斷掌，死於現場或感染敗血而亡都還沒有計入。2016年被溪水沖到拉庫拉庫溪下游沙洲的大母熊，牠的標本現在安放在東部台灣黑熊教育館，「這還不夠灑血嗎」，「這2秒鐘的影片夠讓人揪心了吧？」

針對媒體詢問如何確保黑熊經救治後野放後不會再中相同陷阱？花蓮林管處李政賢副處長17日接受媒體訪問表示，林管處現場同仁在執行巡護工作時，只要看到套索或吊具等非法獵具時，均會主動拆除，另外黑熊保育協會與林管處也會持續針對山域周遭的部落、社區及一般民眾進行環境教育宣導，希冀民眾不要再於山區放置非法獵具或陷阱，如果野生動物真的有危害農作之情況時，請民眾可向相關單位提出申請來設置器材。

▲台灣黑熊左前肢遭鋼絲套索勒住，救援人員為虛弱的黑熊進行緊急輸液，「黑熊媽媽」黃美秀老師（中）關心黑熊情況。（圖／花蓮林管處提供，下同）

救援人員找到受困黑熊緊急檢視傷勢。

媒體質疑，雖有宣導但黑熊受傷的比例還是很高，是否表示與當地居民合作進行保育工作算是失敗的？李政賢說，不能說是失敗，因為保育宣導工作仍持續進行，民眾在一次一次的教育過程中，包含上次南安小熊的事件，其實民眾對黑熊保育的觀念有在持續的提昇中。

這次事件發生後，「黑熊媽媽」及民眾質疑灣對於獵具的法令太過薄弱，身為目的事業主管機關的林務局，是否有相關法令可以管制？李政賢表示，有關套索部份，105年間立法院經濟委員會討論野生動物保育法修法時，已將鋼質吊索（山豬套索）納入第19條禁止使用之獵具之一，林務局將持續注意該法案審議進度。

關鍵字： 台灣黑熊鋼絲吊索關注林管處影片黒熊媽媽黃美秀保育

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