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偷包包內三明治…汪喊「這是愛」　姊無言：我媽會故意打開袋口

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▲芒果。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

▲芒果。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

文／Nalia娜莉雅流動世界

姊姊因為最近新養了一隻黃金鼠，端午節假期曾把牠帶回家吹冷氣，結果狗狗芒果一直想要接近人家，嚇得鼠鼠一直不停的在滾輪上面狂奔。果不其然，黃金鼠說牠嚇死了，就一直在大滾輪上不停的跑，然後不斷的跟自己說，「那是個幻覺、是幻覺，那一定不是真的！ 那裡沒有巨大的、黑黑的、濕濕的鼻子和嘴巴還滴下口水！」 並且說以後跟姊姊回家都不想看到芒果。

芒果說：「我只是想跟牠做朋友啊！

我說：「你不要再想了！牠是不可能跟你做朋友的，而且姊姊她不可能放牠出來，讓你接觸牠！」然後，芒果就默默的往後退了一步，趴下來坐在地上失望的看著那個籠子。

姊姊說： 「前天芒果半夜一直咿咿叫， 叫到我起床，結果出來踩到了大便，才發現一地都是大便！」 姊姊當場很想揍牠，但還是認份的清理地上大便，所以想要問問那天是怎麼了？是不舒服，還是因為踩到排泄物才一直叫？

請繼續往下閱讀...

芒果：「因為我的腳上有大便。

▲芒果。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

然後，芒果就一直給我看牠非常焦慮在客廳走來走去、走來走去，內心還不停的說，「我踩到大便、我踩到大便、我踩到大便、萬一被爸爸發現就慘了！

那個樣子真的非常好笑，接下來的畫面是姊姊清理完之後，芒果就安心的去睡覺，並現出雙眼亮晶晶的鞋貓表情說：「姊姊那天是我的救星！

姊姊說，牠的確很討厭腳濕濕的，為了確認這件事情，還問了芒果說，「你是不是很討厭腳濕濕的？」

芒果用力點頭：「討厭腳濕濕的，而且腳濕濕的就表示可能踩到尿，會被罵。

所以牠自己是沒有辦法忍受，那天晚上咿咿叫，就是想要找一個人幫忙清乾淨。坐在我對面的姊姊，白眼已經翻到後腦勺了。

姊姊：「芒果知道什麼是愛嗎？」

這個問題是因為剛剛我們問才三個月大的黃金鼠，「牠說不知道是什麼？」

芒果大聲說：「我知道啊！愛就是媽媽會把三明治放在她的包包裡給我吃！

因為我跟牠溝通了幾次，知道牠會去偷媽媽放在包包裡的麵包點心。

N：「怎麼可能一定是你自己以為的吧！」

芒果：「真的啊！」

但沒想到姊姊沉默一下說：「我媽有的時候真的會故意把三明治放在包包裡，然後稍微打開包包口讓芒果自己拿去吃。

我一整個無言啊！芒果真的知道什麼是愛呀！

▲芒果。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

最後麼問芒果有什麼話想要跟家裡的人說呢？

芒果：「我想要跟爸爸說，這一年我覺得爸爸好像老得特別快，叫他少喝一點，不要再用以前的生活作息生活了，要調整一下。

沒有想到超級怕的爸爸芒果也是看在心裡。牠也說，姊姊她媽媽近來都比較穩定，沒什的要交代啦！不過希望哥哥可以常回來。

芒果：「因為只要哥哥一個月多回來一兩次，帶媽媽出去吃個飯，媽媽回來都會眉開眼笑喔！但是不要太多次喔！太多次的話媽媽就會開始煩惱哥哥了。」 其實說的就是一種母親的擔憂啦！姊姊說，真是沒有想到芒果都看在心裡，真是沒有白養牠！

真的是沒想到，一直以來都讓我感覺到超屁孩又會頂嘴的芒果，關心家人的程度也是超乎想像的了呢！千萬不要小看你家的屁毛孩啊！


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關鍵字： Nalia娜莉雅流動世界動物溝通黃金鼠

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