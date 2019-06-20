影／35度高溫狗養陽台！牠鑽欄杆逃生卻卡住　懸空掛3樓慘死...1樓地面一灘血

地方中心／嘉義報導

中央氣象局日前發布了極高溫警報，而一隻長期被養在陽台上的黑色狗狗疑似不耐高溫，近日不斷發出悲鳴，甚至因為想要逃出陽台而死命的從欄杆鑽出，卻因為欄杆縫隙太窄而卡死，最後吊死在3樓的欄杆上，而1樓的地面還滴了一地的血，畫面慘不忍睹。

▲狗狗養在陽台疑似不耐高溫，想從欄杆鑽出卻卡死。（圖／網友提供）

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狗狗的畫面事後被網友PO上臉書求助，動保團體見狀也立刻前往救援，而透過畫面可以看到，小黑狗被飼主關在住家的3樓陽台外，而連日的高溫，牠用來散熱的小嘴還被套上嘴套，而牠疑似想要逃生，竟從陽台欄杆鑽出，無奈縫隙太窄，小黑狗前腳鑽出後，後腳卻被欄杆擋住，導致牠前半身整個卡死，最後被吊死在欄杆上，而1樓的地面斑斑血跡還清晰可見，顯見小黑狗當時承受著極大的痛苦。

▲狗狗卡死後，地面還遺留斑斑血跡。（圖／網友提供）

原PO接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提到，當初選擇PO上網是為了求助，當下也有報警處理，且動保團體在文章PO出不到30分鐘就抵達現場搶救，但還是引起網友一片謾罵，為了避免挑起網友仇恨，她選擇刪除文章，希望能夠彌平網友的憤怒，事後也為狗狗誦經迴向，希望牠能夠安息，「來生別再當狗狗」。

動保團體事後也發文表示，當他們趕到現場時已來不及，「也由於高溫曝曬下，狗狗大體已開始腫脹變硬，整個卡死在欄杆上，根本無法移動祂；工作人員只好輕聲呼喚祂，告訴祂不要害怕，把身體放軟讓我們救祂脫困好不好？果然接下來就非常順利了...」。

此外，後續的處理，動保團體也已與警方合作調查，除了詢問飼主的心態及查核狗狗過去的就醫紀錄外，也將會蒐集相關物證，並交由主管機關調查。動保團體也呼籲，「動物也是一條小生命，已所不欲勿施於人」，也祝福狗狗一路好走...

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