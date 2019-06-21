半夜電視自己開...媽以為撞鬼嚇爆　隔天看監視器「有影子」

記者陳靜／採訪報導

空無一人的客廳，電視卻突然自己打開了？住在新北市中和區的網友Yilian Lee這天晚上睡到一半，卻突然聽到客廳傳來吵雜的電視聲，她心想，睡前明明把家裡的電器都關掉了，深夜時段怎麼還會有人開電視，於是她硬著頭皮走出房門將電視關掉，沒想到隔天調監視器查看時，驚見兩道詭異的影子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲畫面中似乎有一點半透明的影子。（圖／網友Yilian Lee授權提供，下同）

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監視器畫面顯示，電視打開之後，有2條半透明的影子在地上移動，仔細一看，原來是家裡的柴犬「心心」與拉布拉多「荳荳」啦！其實在電視機開啟的前幾秒，心心曾自己跳到桌上玩耍，卻在走動的時候不小心按到遙控器，因此電視才會在沒人的時候突然大開，原來開電視的真的不是人，而是阿柴啊！

▲原來兇手就是阿柴。

馬麻Yilian Lee無奈笑說，這是第一次發生這樣的事情，當下真的嚇了一大跳，睡前家人明明在她面前把電視關掉了，怎料進房沒多久又聽到聲音，而當她走出房門關電視時，也只看到毛孩站在地上，於是她便摸摸鼻子回去睡覺，隔天起床馬上調監視器查看，才得知原來是心心搞的鬼，當事狗甚至在犯案後立刻逃走，製造了「不在桌證明」。

▲「半夜無聊開個電視嘛～這麼大驚小怪幹嘛？」

▲荳荳：馬麻，心心又壞掉了......

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛毛起來笑說，「我就睡不著齁，睡不著看電視錯了嗎？」、「是不是偷看彩虹頻道XD」、「是不是學把拔的？！」、「太聰明了吧」、「開電視，有聲音才不會無聊」、「追劇XD」、「柴的出頭特別多」、「之前天氣熱我家貓會自己開冷氣吹」。

▲未成年阿柴半夜不可以亂看喔！

古靈精怪的心心不僅愛調皮搗蛋，也很喜歡捉弄荳荳，每當自己吃飯吃到一半時，發現身邊有雙眼睛盯著自己，牠轉頭看見是荳荳之後，就會故意假裝不吃了，讓對方不斷流口水羨慕，直到荳荳準備上前搶吃時，心心再馬上用光速把食物全嗑光，超故意的行為讓媽媽傻眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲心心都會故意吃一半放著，讓荳荳狂流口水。

▲其實2汪感情很好，只是愛互相捉弄而已。

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