媽餵「1大管橘色臭藥」　天使貴賓甜笑搖尾巴全喝下！

寵物小組／綜合報導

能養到如此乖巧的狗狗，真的是上輩子修來的福氣！許多貓狗一聽到「吃藥」2個字就跑給奴才追，但網友陳小稀家中卻有隻天使級的貴賓「Roots」，每當吃藥時間一到，牠就會乖乖地坐在一旁搖尾巴，就算媽媽手上那一大管橘色藥水臭翻天，但毛孩依然勇敢地全喝進嘴裡，完全不用馬麻操心。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲天使系貴賓乖乖把橘色臭藥全喝下。（圖／有點毛毛的／網友陳小稀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

馬麻表示，前幾天到獸醫院替Roots做抽血檢查時，發現牠的肝指數偏低，因此醫師開了一罐橘色藥水要毛孩定時服用，就連媽媽用針筒吸取藥水時，也忍不住直呼「超臭」，但Roots卻完全不畏懼，依照主人的指示，慢慢地把藥全舔光，讓馬麻非常欣慰，也在毛孩吃完藥後，送上幾塊牠最愛的雞肉乾以示獎勵。

▲為了獎勵毛孩，馬麻送上牠最愛的雞肉乾。

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛讚嘆表示，「天使啊！這麼乖又可愛」、「好勇敢，好可愛」、「真是好孩子」、「也太強了吧！好棒棒」、「果然是別人家的狗」、「我們家的每次吃藥，都得鬥智加演戲」、「超乖！真羨慕！我家的只會裝死裝睡」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音