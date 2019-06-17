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7年前重病影響生活　直到遇見堅強的牠...「我沒有放棄的理由」

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▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供）

▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

為了你我願意勇敢面對病魔！香港網友Sunny Lai在7年前罹患了子宮肌瘤，經常痛到需要掛急診，病情嚴重影響到自己的生活，讓她非常痛苦，直到某一天，公司裡突然傳來陣陣貓叫聲，一看才發現是3隻小奶貓，於是牠收編了外型最瘦弱嬌小那隻，當時連醫生也不敢保證喵喵能夠活下去，沒想到牠卻意外地堅強。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

其中2隻較有活力的喵喵一救出後就被同事領養了，獨留1隻顯得相較瘦小無力的小貓乏人問津，那時Sunny Lai的老公用非常堅定的眼神告訴她，「你要救牠！」，Sunny Lai回憶起當時表示，「當時我一看到牠，整身都是灰色的，眼睛還沒開，我就接了他去獸醫那，確認沒有貓瘟就接回家，可是那時候醫生説牠很虛弱，不一定長得大。」

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▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供）

▲連醫生也不敢保證能健康長大的橘貓，如今已經變成「小巨貓」。

直到將貓咪的身體擦乾後，才發現原來是隻小橘貓，而牠也自然而然地進入了Sunny Lai的家庭，被取名為「唐B」，那時候家人每2個小時就得餵奶1次，還得不定時確認小貓的呼吸心跳是否正常，這是他們第一次親手將貓咪養大，同時也見證了唐B第一次吃乾乾、第一次便便、第一次學會用貓砂、第一次玩玩具等，陪著牠一路健康地長大。

▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供）

▲唐B非常黏人，每天清晨5點都會準時叫大家起床陪牠玩。

這一切都是唐B努力生存的足跡，同時也是飼主的「止痛藥」，遇見唐B後，Sunny Lai看見了喵喵努力生存的模樣，「我身邊的人都認為我救了一條小生命，但我明白我所救的不僅是一個小生命，同時我也知道我必須努力地生存，唐B做到的我一定也做得到，因此我對唐B作出了一個承諾，『我會和你一起努力地生存！』」因此她勇敢地面對病魔，切除了子宮肌瘤，雖然無法完全康復，但目前已經控制住病情。

▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供）

▲長大了睡相還是一模一樣XD

▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供）

▲「媽媽說我現在6公斤了，我才不信呢，那都是毛重！」

Sunny Lai至今養過3隻貓咪，而唐B是她第一次從小餵大的毛孩，能夠看著牠健康地長大，是家人最大的幸福。「由你成為牠的主人那一刻起，牠對你的無形承諾已經生效！」她呼籲所有毛家長領養不棄養、領養代替購買，也許一個飼主可以養很多寵物，但一個毛孩只會認定一位主人，不管是米克斯或是品種貓狗，一旦認定牠就要負責牠的一生，因為你就是牠的唯一。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供）

▲家裡目前有2隻貓咪。

▲香港橘貓陪伴媽媽走過病痛。（圖／網友Sunny Lai授權提供）

▲飼主呼籲毛家長以領養代替購買、領養不棄養。

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關鍵字： 橘貓喵喵重病領養香港

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