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奧萬大首次紀錄！台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　遊客嚇壞不敢打擾

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寵物小組／綜合報導

野生保育類之爭！一名康姓遊客於12日到南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區踏青，享受大自然的芬多精，她在步道途中，巧遇了一隻台灣藍鵲在地上彈跳飛舞，原本想記錄下這美妙的一刻，沒想到仔細一看，卻發現牠原來是和一隻蛇在搏鬥，最後蛇隻甚至因不敵對方的攻擊性而不幸死亡，讓她非常心痛卻無能為力。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

奧萬大森林遊樂區內生態豐富，隨處可見各種稀有的野生動物，尤其是美麗的三級保育類台灣藍鵲，園區內有著穩定的族群四處活動，而近日梅雨鋒面滯留雨勢不斷，園區遊客稀少，各種驚奇的事件有可能隨時會出現，遊客康小姐便在生態池旁發現蛇與藍鵲的戰爭。

▲台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花。（圖／康小姐提供）

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▲台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花。（圖／康小姐提供）

經由生態專家林文隆博士鑑定，這隻蛇為台灣特有種，也是二級保育類的阿里山龜殼花，又稱瑪家山龜殼花。影片中可以看到，一開始藍鵲與阿里山龜殼花激烈鬥爭，蛇隻數度想要攻擊藍鵲，但因藍鵲輕巧靈敏，多次巧妙地躲過了對方的攻擊，不過，阿里山龜殼花卻在一次不小心失誤中，漸漸開始無力回擊，進而翻肚蜷曲，最後不幸敗在藍鵲的尖嘴下破肚腸流，成了對方的食物。

康小姐拿起手機將這珍貴的畫面記錄下來，她知道不能人為破壞大自然的物競天擇，因此只能默默地在一旁邊拍邊哭，並在事後將影片提供給奧萬大森林遊樂區；園方也表示，這是園區首次記錄到阿里山龜殼花的蹤跡，非常慶幸能在奧萬大觀賞到這樣精彩的畫面。

▲登山撞見超悍「台灣藍鵲」對戰臭青母，42秒殺。（圖／翻攝「巡山員與大地環境教育旅遊資訊」臉書）

▲台灣藍鵲對戰蛇類畫面常見。（圖／翻攝「巡山員與大地環境教育旅遊資訊」臉書）

專家表示，其實台灣藍鵲屬於雜食性，捕食蛇類也是很正常的現象，呼籲民眾看到藍鵲捕食蛇類時，應保持距離默默觀察，不要干擾甚至放聲大叫，可能造成藍鵲放棄捕獵餵食幼鳥，或引起動物恐懼，導致民眾自己受傷。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲藍鵲補食毒蛇青竹絲。（圖／網友黃光明授權提供，請勿隨意拍翻，以免侵權。）

▲藍鵲補食毒蛇青竹絲。（圖／網友黃光明授權提供，請勿隨意拍翻，以免侵權。）

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關鍵字： 台灣藍鵲阿里山龜殼花瑪家山龜殼花保育類奧萬大國家森林遊樂區

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