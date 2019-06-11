客廳滿地垃圾...2汪都撇頭裝蒜　奴才厭世：對啦都是我

▲2汪翻垃圾桶被質問卻撇頭裝蒜。（圖／網友紀煜軒授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

千錯萬錯都是奴才的錯！網友紀煜軒這天早上起床後走到樓下客廳，卻發現地上滿滿都是垃圾，毛孩的媽媽氣得質問2汪到底是誰做的好事，沒想到牠們卻很有默契地同時撇頭裝蒜，根本抓不出兇手是誰，無奈的哥哥眼看著毛孩裝傻功力一流，便厭世地攤手說道，「對啦...都不是你們用的，都是我可以了嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

哥哥紀煜軒表示，家人們的房間在3樓，而2汪「阿宅」與「阿德」都睡在1樓，由於牠們有翻垃圾桶的壞習慣，因此家人睡前都一定會把垃圾桶放置於高處，沒想到昨天最後一個回房的人忘記收，讓毛孩有機可乘，媽媽原本心想若是逼問牠們的話，一定會有1隻心虛露餡，殊不知汪汪們竟不約而同地裝沒事。

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▲毛孩們只要闖禍了就都是一號表情。

▲汪汪可愛的模樣也讓主人罵不下去。

其實2汪的個性相差甚大，哥哥「阿宅」是個天然呆又愛撒嬌的狗狗，就算是陌生人靠近，牠也會開心地把屁股黏在對方身上討摸，有時候爸爸應酬完回家，第一件事就是和毛孩打招呼，但是因為喝了酒力道拿捏不好，但阿宅仍會興奮地笑得合不攏嘴，彷彿說著，「怎麼今天摸摸這麼大力，很認真在摸摸喔！」

不過，妹妹「阿德」就不是這麼親人了，可能是因為受虐過的關係，牠對人類還存著一些不信任，如果看到陌生人接近，第一件事一定是先躲起來，就連看到喝了酒的爸爸回家，牠也是默默地躲在角落，而哥哥笑說，牠就像家裡的小管家，規定阿宅不可以偷吃牠的食物，甚至不可以玩得比牠開心，讓家人超無奈又好笑。

▲家人們都非常疼愛狗狗，連垃圾被翻出也是怪人不怪狗。

▲難怪覺得似曾相識啊XD

這張照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友紛紛笑回，「你知道錯就好，還不快掃乾淨」、「還真有默契，一人看一邊...死不承認XD」、「連飛機耳開都不開XD」、「快點收一收，地上很亂」、「還不快整理整理，再把下午茶準備一下」、「這表情真的無法說什麼...只能默默收拾XD」、「是自己爆炸的」、「遠目是最好的脫罪方法」、「他們如此淡定，應該就是你沒錯了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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