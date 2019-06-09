獸醫師不得配藥給毛小孩？　就醫如「闖關遊戲」飼主：整人嗎

▲獸醫師以後可能無法直接配藥給毛小孩。（示意圖／記者陳靜攝）

寵物小組／綜合報導

中華民國藥師公會全國聯合會於4日下午召開「「消滅藥師／生及社區藥局，讓誰發大財？」記者會，主張抗議農委會防檢局先前授權獸醫師直接向藥商購買人藥，認為此項規定牴觸了《藥事法》，要求日後獸醫師應開立處方箋，再由藥局藥師供應人用藥品，不過，這樣的程序及專業度似乎讓飼主充滿質疑。

107年4月，農委會防檢局預告了「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案，並以正面表列的方式，開放了600多種人用藥物可以給動物用，但藥師公會則表示，此項規定牴觸《藥事法》第50條，獸醫診療機構並不包含在藥商販售人用藥品的對象裡，進而破壞管理制度，因此遭監察院糾正。

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▲獸醫師將人用藥品提供給寵物，牴觸了《藥事法》第50條。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

藥師公會全國聯合會秘書長曾中龍表示，寵物用藥礙於種類較少，確實可能需要以人用藥品來治療，但不能因此而破壞現有的管理制度，藥師是法定的人用藥品管理者，對於用藥的專業度大於獸醫師，若由藥師提供也會減少人用藥品被濫用的機率，他也強調，並非不給毛小孩服用人藥，而是以合法的管道取得，提供寵物更有保障的醫療。

對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會也發表聲明指出，全世界的藥物研發都必須先經過動物實驗，才進入人體實驗，通過藥理及毒性試驗後才能上市，並給予人類使用，過程中犧牲了不少動物性命才換得人類藥物使用權利，但台灣獸醫卻無法合法取得人用藥物來治療伴侶動物，實屬「荒天下之大謬」。

▲藥師公會認為應由藥師提供毛小孩用藥。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

獸醫師公會也表示，世界先進國家有80%皆為人用藥品，單純的動物用藥僅占20%，藥廠在生產藥物時考慮到的是市場性，而人類才是最大使用者，使用在動物身上本來就是「標籤外使用」，且若無動物劑量仿單時，藥師應如何得知用於動物身上的安全性，「我們國家的藥師全聯會竟然罔顧動物用藥權利，爭的是藥師販售藥物給動物醫院，這到底是何居心呢？」

藥師公會、獸醫團體與相關單位原訂於5日展開協商，共同尋得人用藥品管理的解決辦法，其中防檢局認為，為寵物治療之方式及用藥，以專業性來說，獸醫師還是更勝一籌；怎料藥師公會卻在會議開始10分鐘後突然全員離席，讓這場協商會再度不了了之。

▲獸醫師則指出，這樣的流程會為寵物、飼主與醫師帶來不便。（圖／記者陳靜攝）

今年12月31日起，衛福部將開始嚴加管制藥品流向，許多獸醫師紛紛在公開平台上表示無奈，甚至目前已有一些藥商開始限制獸醫院購買藥品，將來若面臨獸醫師無法進藥之情況，可能導致飼主須於就診完後再至藥局領藥，連打針也須領取針劑後再回醫院施打，甚至在緊急時也無法及時用藥；或是由獸醫師轉手與藥師購買藥品，但多出來的成本就可能也會由飼主吸收。

飼主對此紛紛產生各種質疑聲音，認為毛小孩沒有健保，卻要牠們在看完醫生後，取得處方箋再到指定藥局拿藥，但是如果當寵物有打針需求時、或是該藥局庫存缺藥時，再帶著毛小孩跑來跑去，飼主怒批這樣的制度根本像是「整人」般的闖關遊戲。而獸醫師公會也進一步表示，其實最簡單的方法便是修改《藥事法》第50條，只要將販售對象加入動物診療機構，就可以解決目前所有的問題，但這件事卻總是不斷打回原點。