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特／凌晨4：44愛犬躲「地下室廁所」　她見這一幕狂飆髒話

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▲凌晨4:44愛犬躲地下室廁所。（圖／飼主泰拉是我的名字阿）

▲愛犬魯魯在凌晨4:44時，躲在地下室廁所發抖。（圖／飼主泰拉是我的名字阿）

文／飼主泰拉是我的名字阿

故事主角：魯魯

之前帶去我媽的店裡，每天凌晨我就會找不到狗，但魯魯通常不會這樣，非常乖都會在我身邊，我每次帶他去店裡，魯魯到凌晨就會躲起來。後來有一天凌晨我又找不到狗，那是一棟四層樓的透天厝，我就一樓一樓開始找。

請繼續往下閱讀...

後來在地下室的廁所看到魯魯，躲在馬桶旁邊一直發抖，我要把他抱起來，他還一直發抖，一直尖叫。我一直覺得很怪，抱上來後，魯魯又像看到什麼，對著店門口一直發抖一直叫，然後又要躲去地下室的廁所，我把他抱著後，注意到時間是4:44，我覺得很毛。

隔天的凌晨4:00左右，魯魯又要跑去躲起來了，那天我沒注意到，他就躲起來，有一次經驗的我，就走去地下室，突然看到一個白影跑過去，後來找到魯魯，從魯魯眼球中看到有一個白白的東西一直逼近我們，魯魯嚇到尿都滴出來，我生氣的對著空氣喊：X你媽的，有種衝著我來，欺負狗喔？（我本身有靈異體質，為了保護狗，整個很氣就大喊出來）

後來把魯魯抱上來後，就抱著魯魯睡覺，結果就夢到一群，其中幾個我印象較深，一個是抱著自己的頭，一個沒有手，一個是只有腳，追著我跑，我氣憤的在夢中想著希望自己有武器，結果就出現棒球棍，我追著那些鬼跑，一直叫祂們有種衝著我來，欺負我女兒什麼東西喔！

我醒來後，我媽問我：你昨天睡覺怎麼一直罵X你娘，不要跑，有種不要跑！

我過了快一年，才告訴我媽媽實話。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

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關鍵字： 地下室廁所凌晨髒話有點毛毛的特別企畫

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