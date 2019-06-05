特／凌晨4：44愛犬躲「地下室廁所」　她見這一幕狂飆髒話

▲愛犬魯魯在凌晨4:44時，躲在地下室廁所發抖。（圖／飼主泰拉是我的名字阿）

文／飼主泰拉是我的名字阿

故事主角：魯魯

之前帶去我媽的店裡，每天凌晨我就會找不到狗，但魯魯通常不會這樣，非常乖都會在我身邊，我每次帶他去店裡，魯魯到凌晨就會躲起來。後來有一天凌晨我又找不到狗，那是一棟四層樓的透天厝，我就一樓一樓開始找。

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後來在地下室的廁所看到魯魯，躲在馬桶旁邊一直發抖，我要把他抱起來，他還一直發抖，一直尖叫。我一直覺得很怪，抱上來後，魯魯又像看到什麼，對著店門口一直發抖一直叫，然後又要躲去地下室的廁所，我把他抱著後，注意到時間是4:44，我覺得很毛。

隔天的凌晨4:00左右，魯魯又要跑去躲起來了，那天我沒注意到，他就躲起來，有一次經驗的我，就走去地下室，突然看到一個白影跑過去，後來找到魯魯，從魯魯眼球中看到有一個白白的東西一直逼近我們，魯魯嚇到尿都滴出來，我生氣的對著空氣喊：X你媽的，有種衝著我來，欺負狗喔？（我本身有靈異體質，為了保護狗，整個很氣就大喊出來）

後來把魯魯抱上來後，就抱著魯魯睡覺，結果就夢到一群，其中幾個我印象較深，一個是抱著自己的頭，一個沒有手，一個是只有腳，追著我跑，我氣憤的在夢中想著希望自己有武器，結果就出現棒球棍，我追著那些鬼跑，一直叫祂們有種衝著我來，欺負我女兒什麼東西喔！

我醒來後，我媽問我：你昨天睡覺怎麼一直罵X你娘，不要跑，有種不要跑！

我過了快一年，才告訴我媽媽實話。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

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