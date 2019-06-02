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柴犬失蹤還不到1天　找到「整坨皮毛、內臟」被丟路邊

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▲柴犬失蹤不到一天，皮毛內臟被丟在路邊。（圖／翻攝自微博「皮蛋滷蛋菠」）

▲陪伴了家人3年的柴犬皮蛋，卻在一夕之間消失了。（圖／翻攝自微博「皮蛋滷蛋菠」，下同）

寵物小組／綜合報導

大陸微博博主「皮蛋滷蛋菠」家中有隻3歲的柴犬「皮蛋」，就在大年初二的當天，飼主準備帶著愛犬出門散步，沒想到門一打開，街上突然放起鞭炮，皮蛋嚇得奪門而出，一溜煙就跑出了主人的視線範圍，沒想到隔天飼主卻在200公尺內的一條街上，找到了皮蛋的皮毛與內臟，直接被丟在路邊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這件事發生在2018年的春節期間，原本是個開開心心的過年，他們卻痛失了心愛的毛孩，而最後一眼甚至是這樣的景象。2月17日那天，上午主人正準備帶著皮蛋到附近散步，怎料突如其來的鞭炮聲把毛孩嚇壞了，皮蛋慌張地向門外暴衝，飼主一路在後方追趕，卻仍趕不上狗狗的速度，因此皮蛋就這樣消失在他眼前。

請繼續往下閱讀...

▲柴犬失蹤不到一天，皮毛內臟被丟在路邊。（圖／翻攝自微博「皮蛋滷蛋菠」）

▲主人嘆道，事情來得太突然，就連幾張精心拍攝的照片也沒留下。

飼主將所有皮蛋可能會去的地方都找過好幾遍，一直到半夜仍然不見毛孩的蹤影，於是他抱著一絲希望，祈禱著認得回家路線的皮蛋可以自己乖乖回來，但他等了一整夜，卻還是等不到愛犬返家。隔天一大早，主人繼續把附近每個市場、每個角落都找遍，沒想到當他走到衢州第二人民醫院西側的香元路中段時，在路邊的樟樹下看見一攤血淋淋的皮毛內臟，他心頭一緊，直覺那就是皮蛋。

他忍著眼淚緩緩上前查看，發現那真的就是陪伴他3年的皮蛋，而案發地點卻只離飼主的店鋪不到200公尺距離。飼主馬上報警，並要求警方必須找出兇手，他痛心地在微博上寫道，「牠身上也還帶著牽引(牽繩)，明顯是走失的狗，為什麼在文明城市中會被人就地殺死、剝皮、下鍋！！！甚至血淋淋的屍骸都光明正大曝在小樹林中！！！這是犯罪！不只道德上他無處容身，法律上也要讓這個混蛋付出應有的代價！」

▲柴犬失蹤不到一天，皮毛內臟被丟在路邊。（圖／翻攝自微博「皮蛋滷蛋菠」）

▲兇手將皮蛋的皮毛、內臟全光明正大地丟在路邊。

事後飼主特地開立了微博「皮蛋滷蛋菠」專門記錄這件憾事的進度，最後更新時間為2月21日，他也表示，由於監視器裡並沒有拍到兇手現身，只有看到皮蛋進了醫院停車場後，就再也沒有出現了，而先前在院內的醫療廢棄物裡也曾被發現過狗皮，因此不排除是醫院內部閒雜人等犯案的可能性，同時也猜測兇手可能為慣犯。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 柴犬失蹤皮毛內臟狗肉

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