咬斷繩子出門溜搭…狗狗一臉驚恐逃回家　嘴遭綑綁「腫如氣球」險死

▲南投傳狠心虐狗事件，狗狗嘴巴遭膠帶綑綁腫如棒球大小，志工協助將膠帶剪開。（圖／台灣埔愛關懷動物協會提供）

記者白珈陽／南投報導

又傳可惡虐狗事件！南投縣日月潭地區1隻家犬外出溜搭時遭人纏上膠帶，長時間緊束造成嘴巴、鼻子腫脹，完全無法進食、喝水，害怕的牠飽受驚嚇，看見主人也逃，主人只好求助台灣埔愛關懷動物協會協助救援。志工表示，還好及時解開膠帶，否則狗狗將可能保不住性命。

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▲在外受虐的家犬飽受驚嚇，對人類已有警戒心。

台灣埔愛關懷動物協會指出，日前接獲南投縣日月潭伊達邵部落民眾求助，指稱家裡飼養的狗狗外出溜搭，回家後竟發現遭人虐待，原本都有繫繩看管，但可能自行咬斷繩子跑了出去，心想應該蹓躂一下子就會回家，沒想到狗狗回來竟是這副模樣。

狗狗嘴巴被人用黃色膠帶緊緊綑住，長時間血液不通腫脹如棒球大小，完全無法吃東西、喝水，且主人想為牠解開膠帶，但狗狗在外受虐，彷彿不再相信人類，對人產生恐懼，更不讓主人碰觸，最後還逃走。

▲主人、志工不斷地安撫受驚嚇的狗狗，受怕的模樣讓人又氣又心疼。

主人只好求助協會進行救援，透過愛狗志工順利找到狗狗。發現牠的當下，受怕驚嚇的模樣讓人又氣又心疼，志工不斷安撫狗狗不安的情緒，最後終於將封住嘴巴的膠帶剪斷，痛斥下重手的人根本是要置狗狗於死地，實在太殘忍。

協會表示，該受害犬隻目前恢復良好，飼主也有傳送狗狗復原照片，他相當感謝協會的幫助；協會呼籲民眾，若不喜歡流浪動物沒關係，與其保持距離，不要去傷害牠。

▲主人事後將狗狗復原良好的情形傳給協會，相當感謝協會志工的幫助。

南投縣家畜疾病防治所表示，依動物保護法規定，故意傷害或使動物遭受傷害，可處以1萬5000至7萬5000元罰鍰；若致死或重大傷殘除能開罰20萬至200萬元，也可能被判處2年以下有期徒刑；而飼主讓家犬獨自外出遊晃則可對飼主開罰1萬5000元。