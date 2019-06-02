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浪犬慘遭「膠帶封口」惡意丟車底　四肢全被綁在一起

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寵物小組／綜合報導

究竟狗狗犯了什麼滔天大罪，要受到人類如此對待？中部某縣市31日上午又傳出一起膠帶綁狗案，網友Yen Ling Chen在家附近一處私人停車場裡，驚見一隻生活在當地的流浪犬被五花大綁，不僅嘴巴被膠帶緊緊纏繞，就連四肢也被綑在一起，甚至還遭兇手惡意丟入車底，身上全都是碎石子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲浪犬被膠帶五花大綁丟車底。（圖／網友Yen Ling Chen授權提供）

▲浪犬被膠帶五花大綁丟車底。（圖／網友Yen Ling Chen授權提供，下同）

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Yen Ling Chen表示，先前她曾在該處看過一隻患有皮膚病的浪犬，於是她決定幫狗狗投藥治療，這天她特地去查看恢復狀況，卻被友人告知有另一隻浪浪被膠帶綑綁丟進車底，當她走進停車場一看，發現這隻浪汪無助地躺在車子底下，四肢與嘴巴都被黑色膠帶纏住，想逃、想求救也無能為力，若不是剛好被發現，很可能就這樣失去生命。

▲浪犬被膠帶五花大綁丟車底。（圖／網友Yen Ling Chen授權提供）

▲無辜的狗狗被綁住，想求救也無能為力。

她立即拿出手機拍下證據，同時查看狗狗身上還有沒有其他異狀，所幸浪汪除了被綑綁的部位外，沒有其他明顯外傷，只是皮膚狀況糟了點。幫狗狗解開身上的膠帶後，牠立即害怕又慌張地逃跑了，而後Yen Ling Chen也通報了動保處，期許能夠嚴懲兇手，導正社會觀念。

對此，Yen Ling Chen也說，發文的目的是為了幫受虐狗狗訴苦，並警告所有虐待動物的殘忍人類，因此她決定不公開事發地點，避免其他狗狗再度受害，「選擇透過文章告訴大家『不喜歡也不要傷害』，注意身邊的可疑人士，保護自己也保護他人。萬物都是平等的，牠到底犯了什麼錯被這樣虐待？法律保護人類，卻保護不了動物；人有嘴巴可以說，狗沒有，牠也無法告訴我誰是殘害牠的人。」

▲浪犬被膠帶五花大綁丟車底。（圖／網友Yen Ling Chen授權提供）

▲受害狗狗的四肢被綁在一起。

日前南投也曾有隻黑狗遭黃色膠帶緊緊綑住，因長時間血液不通，腫脹如棒球大小，完全無法吃東西、喝水，主人想為牠解開膠帶時，狗狗卻因對人產生恐懼而逃跑，透過愛狗志工才順利找回。南投縣家畜疾病防治所表示，依動物保護法規定，故意傷害或使動物遭受傷害，可處以1萬5000至7萬5000元罰鍰；若致死或重大傷殘除能開罰20萬至200萬元，也可能被判處2年以下有期徒刑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 流浪犬膠帶車底虐狗

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柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

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