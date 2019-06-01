3個月大汪被繫屋旁　下秒「出現在腳邊」...解套方法超神！

寵物小組／採訪報導

「本汪就是個無師自通的聰明狗！」桃園某護理之家日前收養了1隻約3、4個月大的米克斯「強強」，這天護理師黃毓婷上班時，發現強強獨自在外走動，為了防止牠被車嚇到，同事立馬將牽繩掛到屋子旁的小鐵杆上，沒想到她才轉身沒多久，就又看到強強出現在腳邊，跟著毛孩去看才發現牠的「解套方法」超驚人！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲米克斯被繫住竟自己解套逃離。（圖／網友黃毓婷授權提供，下同）

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上一秒同事才將強強繫好，沒想到黃毓婷停好機車後一轉頭，就看到強強再度出現在腳邊，於是她決定再掛一次，看看毛孩到底在搞什麼鬼，就在她把牽繩3度掛上小鐵杆後，強強竟當著她的面自己咬起繩子然後逃脫，這一幕讓黃毓婷嚇傻，明明沒人教過牠這招，才3個多月大的牠竟然自己學會偷吃步。

▲曾是浪浪的強強先前自己走進護理之家求包養。

由於強強的狗屋還沒蓋好，加上牠活動的週遭會有車輛出入，因此暫時將毛孩繫起牽繩掛在鐵杆上，對於強強無師自通的逃脫技巧，大家都感到相當訝異及措手不及，黃毓婷也表示，「到時候狗屋定位應該就不會有這個情況，不過本來就有打算訓練牠在園區裡面巡邏，剛好可以趁這個機會提早讓牠學習了。」

▲強強聰明過人的頭腦讓所有人都驚呼。

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑壞，「太聰明了，日後必成大器！」、「車子鑰匙收好，哪天就自己開車出去兜風了」、「感覺他最後往前一口把繩子咬好時，心裡在想：當我北七嗎？」、「媽：我今天自己遛自己就好，你記得晚餐先煮好」、「信用卡收好，改天刷卡買隻老婆回來」、「不想給我家那隻看到」、「米克斯就是聰明啦」、「如果還學會套回去，你連他做過什麼都無法掌控囉～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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