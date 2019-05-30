偷錄女鵝打呼大聲放！　淑女狗聽到秒醒「滿臉問號」：那是誰

記者陳靜／採訪報導

「本淑女絕不可能發出那樣的聲音！」台中米克斯「Sember」隨著年紀越大，打呼聲也越來越響亮，爸媽常常半夜被吵醒，因此決定將狗狗的打呼聲錄下來，讓牠親耳聽聽自己有多沒形象，沒想到原本睡得香甜的Sember聽到打呼聲後一秒醒來，甚至滿臉疑惑地看著馬麻，對手機裡播出的音效充滿問號，表情超爆笑！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「那啥鬼聲音？本汪才不會有那種聲音。」（圖／網友張小姐授權提供，下同）

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馬麻無奈笑說，5個月大的Sember是家人12月在員林收容所領養的狗狗，沒想到這5個月來，Sember的打呼聲隨著日子越來越大聲，甚至常常吵醒爸媽，害得2老每天都互相嘲笑，以為是對方的打呼聲，後來才發現原來是毛孩在搞鬼，好幾次想偷錄卻都失敗，直到前兩天才終於成功錄下證據。

▲Sember不僅打呼聲超大，還常常把床弄歪。

這天晚上，Sember在床上睡得香甜，原本爸爸只是想放出打呼聲給媽媽聽，怎料Sember聽到後竟直接被嚇醒，滿臉問號地看著聲音來源處，彷彿毫不知情地說著，「那是誰的打呼聲這麼大聲？我是淑女，肯定不是我！」配上一臉無辜的表情讓媽媽笑翻，立馬PO至臉書社團「米克斯傳奇」和網友分享。

▲媽媽笑稱Sember的耳朵可以測風向。

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑回，「當事狗問號XD」、「這個角度太可愛了哈哈」、「絕對不是偶」、「狗狗問號超好笑XD」、「到底是誰打呼這麼大聲」、「哈哈哈～你們好壞喔！幹嘛要這樣玩他啦！」、「耳朵好可愛」、「寶貝的表情好可愛哦！」

其實當初主人在收容所會選擇牠，是因為牠和馬麻小時候養的狗非常神似，「那隻老狗在我大概高中的時候過世了，我一直都很想牠，結果去收容所看到一模一樣的外表直接大爆哭，當初整籠的狗都很興奮在往前衝，就只有牠一個靜靜的看著我伸手出去。」於是媽媽便立馬決定要帶牠回家，那陣子她病得很重，但Sember總是和上一隻狗狗一樣，默默地陪在身旁安慰著，讓她不禁聯想，會不會有可能是祂回來了。

▲Sember剛到家的樣子（上）與老狗皮皮生前的模樣（下）。

▲老狗皮皮（上）與Sember（下）長大的樣子雖然不一樣，但眼神非常相似。

Sember是個超級好奇寶寶，什麼事都堅持要參一咖，讓媽媽笑稱牠根本就像個「里長伯」，不僅洗完廁所要進去巡禮、爸媽上廁所洗澡要顧門口保護、連跟朋友視訊牠都要湊一咖，接著然後再用一臉里長伯憂心忡忡的樣子看著家人；一旦家裡來了陌生人，即使牠叼著娃娃，也會抬頭用力嚇阻保護家人，但強悍的外表下還是有一顆少女心，有時候連比自己小隻的瑪爾濟斯都會怕。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲確定這是同一隻狗狗嗎？詐騙集團啦XD

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