ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

偷錄女鵝打呼大聲放！　淑女狗聽到秒醒「滿臉問號」：那是誰

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

「本淑女絕不可能發出那樣的聲音！」台中米克斯「Sember」隨著年紀越大，打呼聲也越來越響亮，爸媽常常半夜被吵醒，因此決定將狗狗的打呼聲錄下來，讓牠親耳聽聽自己有多沒形象，沒想到原本睡得香甜的Sember聽到打呼聲後一秒醒來，甚至滿臉疑惑地看著馬麻，對手機裡播出的音效充滿問號，表情超爆笑！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯聽到自己打呼嚇醒。（圖／網友張小姐授權提供）

▲「那啥鬼聲音？本汪才不會有那種聲音。」（圖／網友張小姐授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻無奈笑說，5個月大的Sember是家人12月在員林收容所領養的狗狗，沒想到這5個月來，Sember的打呼聲隨著日子越來越大聲，甚至常常吵醒爸媽，害得2老每天都互相嘲笑，以為是對方的打呼聲，後來才發現原來是毛孩在搞鬼，好幾次想偷錄卻都失敗，直到前兩天才終於成功錄下證據。

▲米克斯聽到自己打呼嚇醒。（圖／網友張小姐授權提供）

▲Sember不僅打呼聲超大，還常常把床弄歪。

這天晚上，Sember在床上睡得香甜，原本爸爸只是想放出打呼聲給媽媽聽，怎料Sember聽到後竟直接被嚇醒，滿臉問號地看著聲音來源處，彷彿毫不知情地說著，「那是誰的打呼聲這麼大聲？我是淑女，肯定不是我！」配上一臉無辜的表情讓媽媽笑翻，立馬PO至臉書社團「米克斯傳奇」和網友分享。

▲米克斯聽到自己打呼嚇醒。（圖／網友張小姐授權提供）

▲媽媽笑稱Sember的耳朵可以測風向。

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑回，「當事狗問號XD」、「這個角度太可愛了哈哈」、「絕對不是偶」、「狗狗問號超好笑XD」、「到底是誰打呼這麼大聲」、「哈哈哈～你們好壞喔！幹嘛要這樣玩他啦！」、「耳朵好可愛」、「寶貝的表情好可愛哦！」

其實當初主人在收容所會選擇牠，是因為牠和馬麻小時候養的狗非常神似，「那隻老狗在我大概高中的時候過世了，我一直都很想牠，結果去收容所看到一模一樣的外表直接大爆哭，當初整籠的狗都很興奮在往前衝，就只有牠一個靜靜的看著我伸手出去。」於是媽媽便立馬決定要帶牠回家，那陣子她病得很重，但Sember總是和上一隻狗狗一樣，默默地陪在身旁安慰著，讓她不禁聯想，會不會有可能是祂回來了。

▲米克斯聽到自己打呼嚇醒。（圖／網友張小姐授權提供）

▲Sember剛到家的樣子（上）與老狗皮皮生前的模樣（下）。

▲米克斯聽到自己打呼嚇醒。（圖／網友張小姐授權提供）

▲老狗皮皮（上）與Sember（下）長大的樣子雖然不一樣，但眼神非常相似。

Sember是個超級好奇寶寶，什麼事都堅持要參一咖，讓媽媽笑稱牠根本就像個「里長伯」，不僅洗完廁所要進去巡禮、爸媽上廁所洗澡要顧門口保護、連跟朋友視訊牠都要湊一咖，接著然後再用一臉里長伯憂心忡忡的樣子看著家人；一旦家裡來了陌生人，即使牠叼著娃娃，也會抬頭用力嚇阻保護家人，但強悍的外表下還是有一顆少女心，有時候連比自己小隻的瑪爾濟斯都會怕。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯聽到自己打呼嚇醒。（圖／網友張小姐授權提供）

▲確定這是同一隻狗狗嗎？詐騙集團啦XD

▼更多精采影音

關鍵字： 汪汪米克斯打呼睡覺

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／致命雷聲！4歲黑柴被嚇到「7樓墜地身亡」　金曲..

曾嫌狗臭反對養！　阿嬤如今「睡狗床、搶餵狗」神打臉

10點還不起床？　奴才被黑道喵「暴打討早餐」：我到..

海豹橘貓「搔到癢點」　爽到變唐老鴨狂碎嘴...家人..

媽靠牆90度抬腿　轉頭一看...喵皇「四腳朝天」偷..

黑狗遭「塑膠袋套頭、膠帶綑綁」致死！　遺體竟被當垃..

影／舔毛舔到隔壁去！　傻橘「突然沒知覺」嚇呆：我舔..

連你也中毒！　黃狗「吸貓」吸到皺鼻...狂聞46秒..

3顆「吐司屁股」搖臀巡邏...廁所房間折返跑　媽：..

咬爆沙發被訓話　戲精貴賓自帶「悲情摔」...威嚴爸..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

冏臉小眼貓嚇一跳「眼睛會變大」　馬麻實測結果.....

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

傻橘貓舔毛舔到隔壁兄弟！ 口感怪怪的嚇呆：好像舔..

偷錄打呼聲給牠聽「平常更響亮」　狗狗聽到秒嚇醒：肯..

遇藍眼異形！醫：嚴重肺炎快死了　他拚命灌愛養出「絕..

訓練握手手...妹「一臉懵」偷瞄　柴哥一旁示範：跟..

汪化身「金毛獅王」彈跳飛撲！　奴才一把接住大放甜蜜..

4迷你法鬥睡翻粉紅小推車　1汪1種睡姿超崩壞.....

泰國爆紅柯基咖啡廳！12隻「短腿店員」飛撲上來：歡..

屏東黑狗大面積燒燙傷　見愛媽忍痛上前靠近：我想活下..

汪星人是「減肥神隊友」　狗奴每周多走2.5小時熱量..

出生4個月拉布拉多屋內大小便　遭惡男「拖鞋」活活打..

幼柴死守電視「緊盯林正英」　唯愛殭屍片媽笑：像爸爸

遭2次退養...米克斯活出公主般狗生　當「老小孩」..

凱渥名模訪「板橋動物之家」　公益推廣毛寶貝「認養不..

一睜眼見「絕美神獸」停陽台　網興奮：快丟寶貝球！

父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一句話..

12強中華隊換穿台灣犬？　棒協：中職不能自己改

翻轉笨重印象 微星推三款輕薄電競主機

小選手竟住鐵皮屋！蔡培慧爭取6千萬改善月牙灣水訓中..

王子維、文姿云6月29日普利司通分享會　即日起開始..

5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺..

又有鋒面接近！氣象局示警午後防強降雨　「一張圖看周..

0531好星運開關│雙子開好運，為巨蟹打打氣

中職／林煜清先發預計投5局　陳品學下二軍調整1場

法網／對手棄賽送大禮　詹家姐妹躺著晉32強

4迷你法鬥睡翻粉紅小推車　1汪1種睡姿超崩壞.....

寵物動物熱門新聞

10年來最大尾！211台斤龍膽..

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

讀者迴響

熱門新聞

10年來最大尾！211台斤龍膽..

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

冏臉小眼貓嚇一跳「眼睛會變大」　馬麻實測結果...網笑：貓界李榮浩

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面