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海豹橘貓「搔到癢點」　爽到變唐老鴨狂碎嘴...家人笑翻

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寵物小組／採訪報導

原來是唐老鴨啊，我還以為是橘貓呢！網友Zi Jun Ye家中這隻小胖橘「土豆」一直以來都不喜歡被摸，沒想到這天媽媽無意間搔到牠的癢點，不僅讓牠乖乖待著不動，甚至舒服到瘋狂講話，一連串的外星語音調神似唐老鴨，配上動不停的快嘴，讓家人全笑瘋！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲橘貓搔到癢點，變唐老鴨狂講話。（圖／網友Zi Jun Ye授權提供）

▲橘貓搔到癢點，變唐老鴨狂講話。（圖／網友Zi Jun Ye授權提供，下同）

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姐姐Zi Jun Ye笑說，「其實已經養了土豆很久了，但我媽一直都不敢多摸牠，因為摸太多下牠就會生氣。一直到前陣子，剛好抓癢抓到後面，沒想到土豆就發出怪聲，從那時候開啟了牠的唐老鴨開關。」只要媽媽抓到同個部位，土豆就會忍不住變聲「哇哇哇」地亂叫，搞威的模樣讓人不禁嘴角失守。

▲橘貓搔到癢點，變唐老鴨狂講話。（圖／網友Zi Jun Ye授權提供）

▲喵：嘿！對！沒錯！就是那邊！

▲橘貓搔到癢點，變唐老鴨狂講話。（圖／網友Zi Jun Ye授權提供）

▲土豆是個愛撒嬌卻又難相處的喵星人。

事實上，土豆是個超級媽寶，雖然平時不太喜歡給摸，但是對媽媽以外的人更是嚴苛，姐姐無奈表示，「只有媽媽可以最久，我摸兩下牠就生氣了！」每當她打電話回家時，就會聽到土豆在媽媽身邊吵鬧，甚至還會撒嬌地叫「麻～」不過，除了馬麻以外，其他人牠都沒有放在眼裡。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「怎麼可以這麼搞威啦笑死」、「那個肚皮...」、「這什麼鳥影片，浪費了我一個小時XD」、「請問身體住錯靈魂嗎？工讀生出來喔」、「唐老鴨的哥哥」、「那個姿勢是美貓魚嗎」、「這邊這邊這邊這邊～對這邊癢」、「爽到歐北該」、「看幾次笑幾次」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲橘貓搔到癢點，變唐老鴨狂講話。（圖／網友Zi Jun Ye授權提供）

▲▼家中養了3隻貓咪，都是媽媽負責照顧。

▲橘貓搔到癢點，變唐老鴨狂講話。（圖／網友Zi Jun Ye授權提供）

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關鍵字： 橘貓海豹搔癢唐老鴨

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