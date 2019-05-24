3孩突然安靜　下秒ㄎㄠㄎㄠ聲傳來...抓到偷吃塑膠麵！

▲3孩偷吃塑膠麵傳來ㄎㄠㄎㄠ聲。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「虎斑小姐 Miss brindle」提供，下同）

寵物小組／綜合報導

最怕空氣突然安靜！住在加拿大的台灣網友Zoey Scott這天下午在客廳摺衣服時，發現女兒和2毛孩突然沒了聲音，這時她眼角餘光瞄到孩子打開放乾貨的抽屜，沒想到下一秒，卻聽到虎斑狗「艾力斯」與「路拿」發出ㄎㄠㄎㄠ聲，而女兒同時也發出吃飯時才有的「阿姆聲」，走近一看，原來他們正在吃著「塑膠麵」！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Zoey Scott觀察了一下子後發現，原來是妹妹自己從食物櫃裡找到了一塊乾麵條，不但自己剝來吃，甚至還和狗狗們分享，3位小孩吃得津津有味，但媽媽卻滿頭問號，「那塊麵是我在加拿大買的『長壽麵』，超難吃，沒煮時有塑膠味，煮完非常Q，但整鍋湯都是塑膠味，我只煮了一次就再也沒碰過。」沒想到如今卻變成孩子們的美味零食。

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▲汪：看什麼看，帥公主給我的。

這則貼文PO至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑翻表示，「當家中所有孩子都安靜時......代表著一起在幹大事」、「好東西一起分享嗎」、「眼神XD」、「友誼就是這樣建立的……之後她們就是一國了」、「聽你描述就覺得不想入口的東西，他們3個居然津津有味 XD」、「只要是帥公主給的，小姐們都覺得好吃」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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