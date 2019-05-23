ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

特／愛犬5歲半肝腫瘤離世　109天後收編新狗...胎記一模一樣

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲新領養的狗胎記和過世的狗狗一模一樣。（圖／飼主Hi.Ju_shiba提供）

▲家裡新領養的柴犬嗨啾。（圖／有點毛毛的／飼主Hi.Ju_shiba提供，下同）

文／飼主Hi.Ju_shiba

“她”是Hikari，六年前我們在她八個月的時候從獸醫院領養來的，她脾氣古怪，個性也硬，但卻也會在該貼心的時候獻上溫暖。去年10月12日，一個突如其來的肝臟腫瘤，在10多天內，把她從我們身邊帶走了。

“她”是嗨啾Hi.ju，六個月前的01月21日，一個機緣我們在寵物店遇到她，雖然我也是非常認同領養代替購買，但在她被放到我懷抱的時候，我就被不知為何的一個感動紅了眼眶，當晚就遷入戶籍了。

請繼續往下閱讀...

原本以為是另一個故事的開始，卻慢慢發現，其實是段不能言喻的未完待續，是命運在默默實現我們父女間的約定，如果真只是巧合，我們感恩這段緣份，但如果真的是緣份未了，我們更珍惜這天賜的第二次機會。

▲新領養的狗胎記和過世的狗狗一模一樣。（圖／飼主Hi.Ju_shiba提供）

▲Hikari五歲半時因肝腫瘤惡化離世。

於是，我帶她散步再也不滑手機，該陪伴的時光，也不再因為交際而落單；說好的旅行也不再以疲憊為藉口延期。如果她真願意再一世以畜生道與我相伴，我也會不習一切的帶她看完這片美麗的風景。所以，我幫她成立了一個頻道，繼續說著我們沒說完的故事，也希望藉由這個故事，安撫因失去而傷痛的心，真的，寶貝會再回來的，就在那剛剛好的一天。

今天幫她騷肚子的時候意外發現了她腹部的胎記，先是遲疑了一下，後來趕快找了Hikari先前因為節育開刀所留下的疤痕照片比對了一下，就在那一刻，心中原本所有的疑問，都已經是答案了。

▲新領養的狗胎記和過世的狗狗一模一樣。（圖／飼主Hi.Ju_shiba提供）

▲家裡新領養的柴犬胎記，和過世的狗狗節育疤痕位置一模一樣。

▼Hikari與嗨啾的動人故事。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

關鍵字： 柴犬肝腫瘤胎記傷口特別企畫有點毛毛的

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

角頭柴堅持不洗澡！「真正的老大」出馬...對話笑翻..

搞威比特犬抓不到蟲「找藉口唸2分鐘」　媽一句話讓牠..

聞奴才腳趾3秒...萌喵被「臭到起立」瞳孔地震：我..

吃貨柴「偷嗑貓飼料」被抓挫一大下！　秒衝藝人爸懷裡..

120cm黑汪怕水...「雙手緊抱」小主人靠頭：保..

陪伴犬黑柴6歲生日　12汪「圍坐餐桌」開趴超有秩序..

最強保護色！米克斯身上現「隱藏版貓咪」　網：以為是..

每天早上「要求媽看牠吃飯」　1歲喵帶她直衝餐桌：陪..

沒摸著媽就不舒服！　萌喵包子臉「肉掌搭手手」求關注

奴才秀手機狗照　薩摩耶神還原100%「看圖說故事」..

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車.....

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽..

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性..

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主..

想吃零食！吃貨柴踮腳小跳躍 咬出「戰利品」：自己的..

每天早上「要求媽看牠吃飯」貓主子帶她直衝餐桌：陪我..

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

外出遊玩怕弄髒選黑色準沒錯　水一沖亮毛黑汪「泥巴水..

爸洗碗高歌金包銀！白柴眼神死　邊監工邊嘆氣：洗個碗..

見鬼？一覺醒來看到「靈異動物」　博美一臉驚恐.....

特／愛犬5歲半肝腫瘤離世　109天後收編新狗.....

特／貓咪過世全家卻還是聽得到「鈴鐺聲」　溝通師一問..

網流傳「熊熊會爆炸」是真的！　奴才PO案發現場照證..

婆婆留寵物餵食秘笈竟囑咐要「摸鳥」！　網笑翻歪樓：..

80歲老夫妻「見狗就想起過世兒」　2汪綁樹下淋雨、..

路邊驚見一坨灰灰「腐爛神」　網笑：快叫醒牠，不然半..

海洋悲歌又一起！　海豚肚子內拉出「60公分蓮蓬頭水..

溪水暴漲！台中金母橋下4犬受困沙洲　「救援與否」引..

汪「腫瘤吃腦」被判死刑　她堅持樂觀陪伴…3月後奇蹟..

桃園大街驚見獼猴趴趴走　網笑：這麼胖肯定偷養的

天然的粉紅色！亞尼克紅寶石巧克力生乳捲6/1上市

馬東石緝兇殺人魔！　擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房

Jasper玩濾鏡「長出落腮鬍」變怎樣？　網驚：真..

儲蓄保單引起搶購效應？　李正偉：保戶不需過度驚慌

張紫妍前男友藏10年出現！砲轟唯一證人尹智吾：利用..

郭台銘轟「蔡政府必須下架」　民進黨只會選舉「剩沒幾..

日職／王柏融7下保送帶動單局4分　火腿11比2領先..

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

彰銀經營權案最高法院發回更審　財政部占上風：感謝

灰燼燒痕留滿地…雙方人馬為愛談判　一言不合丟信號彈..

寵物動物熱門新聞

遲鈍翻車魚　遭海獅啃食仍不知

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

西施犬因主人遺囑慘遭安樂死陪葬

博美養樹下？連3次走丟慘遭咬死

柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」！

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

「墨水不夠」垂耳→立耳　媽：詐..

狗住「滿地屎」陽台　一叫飼主就..

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

愛犬離世欲退飼料　 寵物店卻讓..

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

媽「一句話」讓搞威比特犬暴怒！

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

讀者迴響

熱門新聞

遲鈍翻車魚　遭海獅啃食仍不知

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

西施犬因主人遺囑慘遭安樂死陪葬

博美養樹下？連3次走丟慘遭咬死

柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」！

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

「墨水不夠」垂耳→立耳　媽：詐..

狗住「滿地屎」陽台　一叫飼主就..

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

愛犬離世欲退飼料　 寵物店卻讓..

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

媽「一句話」讓搞威比特犬暴怒！

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

最新影片

更多

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽狂白眼

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

想吃零食！吃貨柴踮腳小跳躍 咬出「戰利品」：自己的點心自己挑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面