特／愛犬5歲半肝腫瘤離世　109天後收編新狗...胎記一模一樣

▲家裡新領養的柴犬嗨啾。（圖／有點毛毛的／飼主Hi.Ju_shiba提供，下同）

文／飼主Hi.Ju_shiba

“她”是Hikari，六年前我們在她八個月的時候從獸醫院領養來的，她脾氣古怪，個性也硬，但卻也會在該貼心的時候獻上溫暖。去年10月12日，一個突如其來的肝臟腫瘤，在10多天內，把她從我們身邊帶走了。

“她”是嗨啾Hi.ju，六個月前的01月21日，一個機緣我們在寵物店遇到她，雖然我也是非常認同領養代替購買，但在她被放到我懷抱的時候，我就被不知為何的一個感動紅了眼眶，當晚就遷入戶籍了。

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原本以為是另一個故事的開始，卻慢慢發現，其實是段不能言喻的未完待續，是命運在默默實現我們父女間的約定，如果真只是巧合，我們感恩這段緣份，但如果真的是緣份未了，我們更珍惜這天賜的第二次機會。

▲Hikari五歲半時因肝腫瘤惡化離世。

於是，我帶她散步再也不滑手機，該陪伴的時光，也不再因為交際而落單；說好的旅行也不再以疲憊為藉口延期。如果她真願意再一世以畜生道與我相伴，我也會不習一切的帶她看完這片美麗的風景。所以，我幫她成立了一個頻道，繼續說著我們沒說完的故事，也希望藉由這個故事，安撫因失去而傷痛的心，真的，寶貝會再回來的，就在那剛剛好的一天。

今天幫她騷肚子的時候意外發現了她腹部的胎記，先是遲疑了一下，後來趕快找了Hikari先前因為節育開刀所留下的疤痕照片比對了一下，就在那一刻，心中原本所有的疑問，都已經是答案了。

▲家裡新領養的柴犬胎記，和過世的狗狗節育疤痕位置一模一樣。

▼Hikari與嗨啾的動人故事。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

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