120cm黑汪怕水...「雙手緊抱」小主人靠頭：保護我～

▲汪：姐姐我好害怕～（圖／網友林怡伸授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「姐姐人家怕水啦！」住在桃園的米克斯「小小」是隻體型非常不小的汪星人，這天馬麻帶著家人和毛孩一起到南投參加狗聚，他們來到一間狗狗專屬民宿農場玩水，沒想到身高高達120公分的小小一進到水裡後，竟嚇得扒住姐姐的身體不放，還露出一臉委屈害怕的神情，讓馬麻不禁在一旁笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻林怡伸笑說，當天他們一起參加了臉書狗友「黑犬軍團」所舉辦的狗聚活動，他們一來到寵物專屬戲水池，便迫不及待讓毛孩下水遊玩，7個多月大的小小明明會游泳，泳池的水也非常淺，但牠卻害怕得抱住姐姐不肯放手，將頭緊緊靠在對方懷裡撒嬌，瞬間與牠的高大體型成對比。

請繼續往下閱讀...

▲120公分的小小其實擁有一張超無辜的臉龐。

▲小小的媽媽是個浪浪，被善心人士撿回家才發現懷孕了。

事實上，家人曾經養了1隻混拉拉的米克斯重達31公斤，因此16公斤的小小對他們來說不算大，獸醫師也認為牠還有成長空間；而當天參加狗聚的汪汪們，一隻比一隻還要大，小小和牠們相較之下，可以算是一隻「小狗」了。平時就非常怕水的小小，就連洗澡也會嚇得在原地定格，更何況是第一次游泳，果真怕得皮皮挫。

▲16公斤的小小是姐姐的心肝寶貝。

▲家人為了讓獨生女有個伴，便領養了小小，2孩感情也非常好。

這張照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全被小小萌翻，「想抱緊處理」、「好可愛呦～狗狗真的就是個小孩」、「姐姐，那個水都欺負我，好可怕喔」、「撒嬌要姐姐抱抱和呵護啦」、「差點找不到他眼睛，可愛XD」、「姐姐們好貼心，一個抱著，一個扶著，怕鬆手狗狗會嚇到皮皮挫」、「嚇死寶寶了」、「表情好無奈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音