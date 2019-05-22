搞威比特犬抓不到蟲「找藉口唸2分鐘」　媽一句話讓牠爆炸

寵物小組／綜合報導

新北市網友黃雅蘭家中有隻超愛講話的比特犬「戰神」，這天馬麻和牠同心協力想把家裡的小飛蟲抓起來，沒想到卻不小心失手，讓小蟲逃過一劫，搞威的戰神因此和媽媽起爭執，不斷對著她碎碎唸，像是在為自己的過失找藉口一樣，狂唸超過2分鐘，最後馬麻忍無可忍，對牠說了一句話後，戰神就此失控暴怒！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「你自己也抓不到蟲啊！怪我？」（圖／有點毛毛的／臉書粉專「Pit Bull 比特犬-Mars戰神」提供，下同）

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從抓蟲失敗的那瞬間開始，戰神就坐在原地開始頻頻碎唸，只要媽媽講一句話，牠就大膽頂嘴回三句，完全不想讓馬麻有講話的機會，一連串的外星語讓主人也無奈，聽到最後默默開玩笑說了，「你是哈士奇喔？」沒想到戰神卻像是被一秒點燃怒火一樣，氣得爬起來對媽媽大叫抗議，臉上盡是滿滿的無奈與不爽。

▲汪：你才哈士奇！你全家都哈士奇！

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑翻表示，「這是披著比特皮的哈士奇無誤！」、「很搞威，講很久耶XD」、「怨念很重～一直碎唸好口愛！」、「太有戲...一直頂嘴」、「好可愛工讀生你給我出乃」、「印脆印及」、「為什麼聽到你是哈士奇要這麼生氣」、「講話的時候小鳥還會動」、「第一次看到愛講話的比特」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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