吃貨柴「偷嗑貓飼料」被抓挫一大下！　秒衝藝人爸懷裡求饒

記者陳靜／採訪報導

「終於抓到現行犯了吧！」舞蹈老師出身的全方位藝人少子齊，家中有隻柴犬「噓噓」總是趁著主人不注意時，偷偷把室友貓的飼料吃光光，這天把拔意外發現噓噓行蹤詭異，於是躡手躡腳地跟在後方，沒想到卻直接抓包牠的偷吃現場，心虛的阿柴被爸爸嚇得挫了一大下後，趕緊衝到他懷裡抱抱求饒討拍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿柴偷吃貓飼料被抓包，抖了一大下。（圖／少子齊Hemp提供，下同）

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少子齊表示，其實噓噓在8個月大前都是由女藝人舒子晨的爸爸飼養，但對方當時因病情加重無法照顧，因此託付給少子齊接手，雖然毛孩親人又愛撒嬌，但小時候可是非常調皮的，在少子齊幾年來的嚴厲管教之下，噓噓才變成一隻連寵物美容師都稱讚的「天使柴」，只要做錯事了，一定會乖乖地和把拔抱抱道歉表示認錯。

▲藝人少子齊和牠的愛犬噓噓。

▲噓噓8個月大時來到少子齊家中。

▲乖巧聽話的噓噓被美容師譽為「天使柴」。

這天少子齊幫室友餵貓倒飼料時，看到噓噓不斷在周邊繞來繞去，還假裝到室友房間閒晃，甚至在下一秒還趁著爸爸離開現場時，立馬衝到貓碗前埋頭偷吃，沒想到這一切全被把拔看在眼裡，才剛吃下第一口，就被主人大聲喝斥，貪吃的噓噓心虛地抖了一大下，發現事態不妙後，趕緊到把拔懷裡抱抱認錯，超呆萌行徑讓網友笑翻！

▲柴柴和貓咪們相處得非常好，連飼料都可以共用XD

事實上，少子齊和室友一直以為是另一隻柴犬「茶米」做的好事，「我們家有兩隻柴犬，因為另外一隻比較皮，只要有類似情況或者什麼東西被咬壞，我們第一印象都是另一隻，有時候是聽到飼料碰到碗的聲音才發現，但都沒有抓到吃的當下。」沒想到這次被抓的竟是乖巧的噓噓。

▲除了噓噓之外，家中還有另一隻雙眼皮柴「茶米」。

▲疼愛毛孩的少子齊將噓噓刺在身上。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑歪表示，「牠嚇好大一跳哦XD」、「貓咪飼料實在太好吃，讓牠忍不住想要偷吃」、「好無辜的表情喔，捨不得繼續罵了啦～」、「牠是在聞有沒有壞掉啦！」、「為什麼你的柴柴這麼乖...」、「被抓包好可愛哦，重複看了好多次」、「好會撒嬌哦」、「這真的會罵不下去XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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