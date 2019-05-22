聞奴才腳趾3秒...萌喵被「臭到起立」瞳孔地震：我聞了啥

▲曼赤肯聞完奴才腳味臭到起立。（圖／翻攝自IG@mugimeshi323，下同）

寵物小組／綜合報導

「難道是奴才存心要陷害朕？」日本這隻可愛的曼赤肯妹妹「Komaru」，某天趁奴才光著腳丫躺在床上時，偷偷地上前檢測他的腳臭指數，正當牠細細地「品嘗」聞了將近3秒時，突然直挺挺地抬起頭並瞪大眼睛，接著整個身體呈現180度起立，呆滯地望著奴才彷彿說著，「我剛剛到底聞了啥鬼。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

IG@mugimeshi323經常分享關於家中2隻愛貓的逗趣日常，無厘頭的Komaru常常像是被點穴一樣，沒來由突然直直站起，然後呆呆地直視著前方不動，沒想到這天卻剛好在聞完奴才腳味時「發作」了，恰巧促成像是因聞了主人的腳而傻眼的畫面，Komaru蠢萌的舉動讓人笑翻！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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影片上傳至IG後，短短幾天就吸引了41萬人次觀看，網友看了紛紛笑噴表示，「哈哈哈哈太可愛了」、「瞳孔地震」、「我剛剛到底聞了什麼」、「奴才的腳太臭啦！」、「好可愛啊～～」、「臭成這樣」、「好喜歡Komaru喔好可愛」、「又站起來了」、「我重播了好幾次看不膩」、「好好笑好蠢的貓」。

在 Instagram 查看這則貼文 こむぎこまる（@mugimeshi323）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 2 日 下午 8:32 張貼

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