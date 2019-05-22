角頭柴堅持不洗澡！「真正的老大」出馬...對話笑翻全場

寵物小組／綜合報導

「就來看看誰才是真正的老大！」住在台中東區的飼主張瑞家家中的個性白柴「歐巴」極度痛恨洗澡，只要聽到關鍵字，就會氣噗噗地對著奴才大罵，馬麻已經拿牠沒辦法，因此請出家裡的老大─爸爸出馬上陣，父子倆你一言我一句互相對罵，超爆笑的對話讓家人全都笑翻，但歐巴仍堅持不想洗澡。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲白柴歐巴不洗澡，老大出馬對話超爆笑。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供，下同）

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馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO文表示，「鏟屎的叫不動角頭大哥洗澡，換角頭大哥的老大來叫洗澡，結果管你是天皇老子都一樣。」字裡行間可看出媽媽的無奈，不管是誰來叫歐巴洗澡都沒有用，頑固的毛孩依然故我，說什麼都不肯乖乖進浴室，甚至還會跟爸媽頂嘴，讓家人好氣又好笑。

▲歐巴：要去你自己去，本汪不去就是不去！

網友們看了歐巴和爸爸的對話後全都笑噴，紛紛在底下留言表示，「汪汪汪～我不要走～汪」、「哈哈哈哈哈！把拔也是搞笑族的」、「這對父子意見不合對話還真妙！」、「歐巴都在抓抓了，還不洗澡XD」、「最後的表情太經典了」、「哈哈父子倆真可愛」、「唉喲喂呀！笑到肚子痛，怎麼那麼好笑」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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