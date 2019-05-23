台中笑眼「搶劫汪」找到家了！　才去3天...浮誇賊笑超幸福

▲汪：還記得我嗎我又來了！（圖／網友艾莉授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

還記得台中這隻笑到沒眼睛的浮誇搶劫汪嗎？當時3度搶劫愛狗人士艾莉的浪汪，一旦看見對方開車經過，就會立馬露出誇張笑容迎接，甚至還直接趴上車窗和她打招呼，超親人呆萌的模樣一度爆紅，如今過了一個多月後，牠終於順利找到家了，只是沒想到牠才到新家3天，就得意地對主人露出一臉賊笑，讓人不禁笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

協助送養事宜的艾莉表示，上次《ETtoday寵物雲》出了報導之後，便接連有許多愛狗人士詢問能否收編，不過當時還在確認狗狗到底是否有主人，因此花了一段時間，後來得知牠是獨自流浪到農田裡的浪浪，由於田主每天都會提供飲食，牠才會不斷在附近徘徊。

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▲當初三度搶劫艾莉的汪汪找到家了！

從那時候開始，艾莉每天都會到同樣的地方餵食這隻狗狗，聰明的牠總是會在對方下班時間準時出現，一看到熟悉的車輛靠近，就會熱情地上前迎接；某次艾莉便順勢將牠帶到醫院檢查並做結紮手術，整個過程都非常順利，汪汪也一路乖乖地配合醫生所有指示。

醫生指出，大約5、6歲的牠重達30公斤，身體非常健康沒有大礙，不過如果未來好好照顧，有可能會增重至35公斤以上，研判可能是有混到哈士奇或是雪橇犬，體型才會比一般的米克斯大這麼多。汪汪結紮後因傷口較大，住院住了3天，沒想到活力充沛的牠竟在3天內咬壞了2個頭套，讓醫生開玩笑打給艾莉表示，「趕快帶走啦！頭套都被牠咬光了！」

▲牠每天都會熱情地在同個地方迎接。

經過艾莉仔細評估各方面後，決定將狗狗交由遠在基隆的新飼主照顧，對方不僅態度非常積極，且有飼養過哈士奇的經驗，「沒想到狗狗一到那邊，一整個好像很熟一樣，很乖很穩定雖然很活潑，但是很懂得聽話，然後一直充滿著笑容，到那邊才第一天就學會了趴下，認養人說牠比小幼犬好照顧，流浪過的孩子受過苦更懂得珍惜現在所擁有的。」

新主人正式將牠取名為「鏘搶」，其中「鏘」字是延續家裡先前去當小天使的毛孩名諧音，而「搶」則是有搶劫犯的意思，他非常感謝艾莉「被搶劫」，才能讓他們遇到這麼可愛的孩子。飼主家裡以前的毛孩離開了4年4個月，因為害怕離別所以不敢再養，這幾年他也常常有認養狗狗的念頭，卻一直都提不起勇氣。

▲新飼主認為鏘搶的行為和以前養的毛孩很像。

▲現在開始不用搶劫，隨時都可以吃到飽了！

「要重新遇到一個在家裡所有動作行為，都像咱家的小天使的真的不多，朋友們都知道我是曬兒子魔人，他們看到鏘搶的照片影片，都說真的很像，感覺是祂回來了，因此我看到影片，無論大小就決定了，所以真的很謝謝你，讓我遇見牠。」新飼主充滿感謝地向艾莉說了這番話，相信鏘搶真的遇到了一個好主人，往後的生活一定會過得更加幸福快樂！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲鏘搶：嘿嘿嘿～被偶搶到一個家了♥

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