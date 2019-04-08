ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

隔1個月又是你！　笑眼汪車窗蹦出「3度搶劫」：又見面了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲笑眼汪隔1個月3度趴窗搶劫。（圖／網友艾莉授權提供）

▲汪：U擱係襪啦！（圖／網友艾莉授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

你救了我一餐，我會永遠記得你！台中愛媽艾莉這天開車回家時，臨時停在路邊打電話，沒想到電話講到一半，車窗竟突然蹦出一隻狗狗，她嚇了一大跳，趕緊查看到底發生了什麼事，沒想到不看還好，一看驚見是1個月前曾兩度搶劫的那隻汪汪，趴在窗邊笑瞇瞇看著她彷彿說著，「哈囉！我們又見面了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

在2月14日情人節那天，艾莉在家附近餵養1隻流浪的老黑，沒想到一轉頭就看到1隻陌生的狗狗笑著朝自己跑來，不僅會撒嬌會撩妹，基本的坐下等待也都會，那浮誇的笑容讓愛媽忍不住連開了2個罐罐給牠吃，但因為當時趕著上班只能先行離開，無法確認是否為有主狗。

請繼續往下閱讀...

▲笑眼汪隔1個月3度趴窗搶劫。（圖／網友艾莉授權提供）

▲這浮誇的笑容...要多少罐罐都開！！！

過了將近1個月後，艾莉開車經過附近，遠遠就看見了這隻狗狗，於是她打方向燈往路邊停靠，汪星人又一次擺出同樣的笑容，興奮地衝上前打招呼，笑瞇瞇地坐在原地等待愛媽給予食物，似乎已經記得了眼前這個人曾幫助過自己。

▲笑眼汪隔1個月3度趴窗搶劫。（圖／網友艾莉授權提供）

▲第二次見面時，還是一樣那麼討人喜歡。

直到他們第3次見面，狗狗認出了愛媽的車，一聽到聲音就馬上趴到車窗邊查看，「你不是上次連續搶劫我兩次，那個笑瞇瞇的臭小子嗎？」艾莉笑道，汪汪熟練地將手手放在窗上，想用同樣的笑容來喚起愛媽的記憶，「哈囉，你好啊，又是我啦，我們又見面了！」由此可見，狗狗真的會記住對牠好的人。

▲笑眼汪隔1個月3度趴窗搶劫。（圖／網友艾莉授權提供）

▲汪：姐姐，以後要常來喔！

艾莉表示，由於狗狗看起來不瘦、毛色非常漂亮，也懂得與人互動，推測應該是有人養的狗狗，不然就是有人固定餵食，之後也將繼續觀察，若確認是浪汪的話，便會協助結紮與送養，希望這麼可愛的牠也有人疼！

網友看了這隻搶劫汪的行徑後，紛紛被萌翻表示，「太可愛了！這次不是兩個罐罐就能打發囉」、「你有餵過牠，牠就記得你一輩子。」、「這種的來搶劫幾次我都願意」、「不要小看毛小孩 ，記憶力超強」、「真誠的笑容」、「牠的笑容已經深深刻在我的心裡了，被萌的不要不要的」、「這孩子真惹人疼」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼這隻愛笑的汪汪毛色漂亮，看起來也很健康。

▼更多精采影音

關鍵字： 汪汪車窗搶劫討食

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「4隻腳小蛇」萌翻日網　 5萬人按讚喊：想和牠握手手～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

領養隔天又遭棄！4年後「憂鬱症→萌店柴」還交了男友

影／第一次看到狗！「2條吐司貓」慢動作逼近...黑..

忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳：啊對..

9歲慈祥柴被摸頭　露「謎之微笑」憋嘴...網笑：禮..

柯基求爸陪演「護食遊戲」　見手靠近秒怒吼：碰屁啊！

特／隨口問「泡泡紙在哪」　黃金鼠凌晨5點吵醒他....

火車怪柴！「陌生人鞋子當枕頭」饋桃爽睡...媽超尷..

轉頭驚見「陌生灰髒柴」睡翻在店裡　闆娘傻眼：誰家的..

4根完整香蕉「剩標籤」　媽逮毛兇手氣炸：以為老人痴..

寄宿歐告「堅持陪褓姆看電視」　狂度估不敢睡：要保護..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

超仙雪狐「小時候像老鼠」萌爆　媽曝飼養血淚：一點都..

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：..

6歲臘腸雙眼白內障、瘦成皮包骨　飼主裝箱「惡劣棄養..

萌貴賓瞄準紅心90度抬腳「棒溜」　媽一旁待命.....

咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」　專業無辜表情.....

屁屁黏沙發！大黃狗「練臂力」吃飯　媽傻眼：這樣比較..

三花喵剃毛「真材實料」嫩肚超顯胖！圓滾滾身材背後故..

傲嬌歐告翻肚皮要摸摸　見媽手痠停止「人性化大嘆氣」

隔1個月又是你！　笑眼汪車窗蹦出「3度搶劫」：又見..

淡水小坪頂浪貓3隻生到20隻！TNVR成地陪　呆萌..

車燈照到浪犬全跑光　走近看…受傷穿山甲「嚇壞捲成球..

停車遇黑貓強迫收編！硬鑽車門趴腿　他PO「眼神死照..

潛水遇「世界最危險」遠洋白鰭鯊噬腿　超級大口慘縫5..

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」　1.2萬人點頭肯定：..

館長直播舉手怒吼！　差點被大雄咬狂飆髒話：上輩子欠..

陸最年長「開國將軍」熊兆仁逝世　享年107歲故事拍..

獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

「現主席」連千毅大起底！　曾毆警暴力討債　入監竟帶..

毛新宇清明期間露面　攜妻兒回湖南韶山祭祖

動口就能轉帳！　銀行首創App支援Siri語音

起飛不久突冒煙！飛港航班急返小港機場　國泰港龍證實..

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次..

張雲鵬接任華南金董座碰壁　財長；下週有明確結果

「大甲媽人潮國民黨動員的」？　蔡英文斥：別相信網路..

寵物動物熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

4000條蛇佔島　 漁民嚇：登..

讀者迴響

熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

4000條蛇佔島　 漁民嚇：登..

阿金聽到腳步聲　叼娃娃探頭燦笑

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

超仙雪狐「小時候像老鼠」萌爆　媽曝飼養血淚：一點都不夢幻！

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘悸：牠害怕不想動

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面