隔1個月又是你！　笑眼汪車窗蹦出「3度搶劫」：又見面了

▲汪：U擱係襪啦！（圖／網友艾莉授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

你救了我一餐，我會永遠記得你！台中愛媽艾莉這天開車回家時，臨時停在路邊打電話，沒想到電話講到一半，車窗竟突然蹦出一隻狗狗，她嚇了一大跳，趕緊查看到底發生了什麼事，沒想到不看還好，一看驚見是1個月前曾兩度搶劫的那隻汪汪，趴在窗邊笑瞇瞇看著她彷彿說著，「哈囉！我們又見面了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

在2月14日情人節那天，艾莉在家附近餵養1隻流浪的老黑，沒想到一轉頭就看到1隻陌生的狗狗笑著朝自己跑來，不僅會撒嬌會撩妹，基本的坐下等待也都會，那浮誇的笑容讓愛媽忍不住連開了2個罐罐給牠吃，但因為當時趕著上班只能先行離開，無法確認是否為有主狗。

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▲這浮誇的笑容...要多少罐罐都開！！！

過了將近1個月後，艾莉開車經過附近，遠遠就看見了這隻狗狗，於是她打方向燈往路邊停靠，汪星人又一次擺出同樣的笑容，興奮地衝上前打招呼，笑瞇瞇地坐在原地等待愛媽給予食物，似乎已經記得了眼前這個人曾幫助過自己。

▲第二次見面時，還是一樣那麼討人喜歡。

直到他們第3次見面，狗狗認出了愛媽的車，一聽到聲音就馬上趴到車窗邊查看，「你不是上次連續搶劫我兩次，那個笑瞇瞇的臭小子嗎？」艾莉笑道，汪汪熟練地將手手放在窗上，想用同樣的笑容來喚起愛媽的記憶，「哈囉，你好啊，又是我啦，我們又見面了！」由此可見，狗狗真的會記住對牠好的人。

▲汪：姐姐，以後要常來喔！

艾莉表示，由於狗狗看起來不瘦、毛色非常漂亮，也懂得與人互動，推測應該是有人養的狗狗，不然就是有人固定餵食，之後也將繼續觀察，若確認是浪汪的話，便會協助結紮與送養，希望這麼可愛的牠也有人疼！

網友看了這隻搶劫汪的行徑後，紛紛被萌翻表示，「太可愛了！這次不是兩個罐罐就能打發囉」、「你有餵過牠，牠就記得你一輩子。」、「這種的來搶劫幾次我都願意」、「不要小看毛小孩 ，記憶力超強」、「真誠的笑容」、「牠的笑容已經深深刻在我的心裡了，被萌的不要不要的」、「這孩子真惹人疼」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼這隻愛笑的汪汪毛色漂亮，看起來也很健康。



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