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忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳：啊對吼

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記者陳靜／採訪報導

其實毛孩真的能聽懂人們說的話！新北板橋的居家狗褓姆Angel Chiang日前接手一隻歐告「黑糖」，只要他們出門散步，黑糖就會忍不住一直往自己家裡走，這天牠一如往常以為可以回家，興奮地走到一半卻被褓姆提醒，「把拔馬麻不在家！」沒想到汪汪卻突然像是被點醒一樣，馬上停下腳步，默默回頭跟著褓姆回家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳步：啊對吼。（圖／網友Angel Chiang授權提供）

▲汪：把拔馬麻回家了嗎？（圖／網友Angel Chiang授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

由於黑糖的家距離褓姆家非常近，跨幾條街就可以到，因此黑糖經常趁著出門散步時，用牽繩拉著褓姆往家裡走，這天晚上，牠天真地搖著尾巴，熱心地向褓姆帶路，Angel Chiang無奈被拉著走，於是趕緊提醒牠，「剛剛不是說了嗎，把拔馬麻不在家，你要先跟我回家啊，你又忘記啦？」沒想到聰明的黑糖突然像是聽得懂人話一樣，馬上停下腳步沉思，接著默默回頭跟著褓姆回去，聰明反應讓人嘖嘖稱奇。

▲忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳步：啊對吼。（圖／網友Angel Chiang授權提供）

▲黑糖非常乖巧，也幾乎能聽懂褓姆的話。

Angel Chiang說，黑糖真的是個聰明懂事又貼心的孩子，明明才相處沒幾天的時間，但牠知道必須要乖乖聽褓姆的話才行，即使出門沒繫牽繩，黑糖也會乖乖跟在褓姆身邊，偶爾牠會興奮地想跑回家，但是牠知道如果自己跑走的話，褓姆一定會找不到牠、會擔心，所以每當牠走到路口，就會回頭看看對方跟上了沒，不能讓自己離開褓姆的視線。

黑糖的家教非常好，想上廁所的時候，會嗚嗚叫告訴褓姆，但牠卻從不會擅自走進房間，只會乖乖在門口看著，就算再急也絕不會在家裡隨意大小便。雖然黑糖長得帥氣又勇猛，但牠卻超怕坐電梯，「我帶他坐電梯的時候，很多人看到牠很大隻都會怕，我說牠只是大隻而已，牠很怕坐電梯，每次一坐就會腿軟，旁邊的媽媽看到都笑了。」

▲忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳步：啊對吼。（圖／網友Angel Chiang授權提供）

▲黑糖長得超帥氣，卻一坐電梯就腿軟。

雖然只是短暫的相處，但是黑糖懂得要保護照顧牠的人，甚至在離開褓姆的前一天，堅持要陪著對方看完電視，自己卻硬撐到不斷度估，Angel Chiang原本以為到了分離的那天時，可能會有難分難捨的十八相送場面，沒想到當天黑糖一見到爸媽，卻像是瞬間失憶忘記褓姆一樣，只顧著和爸爸討抱抱撒嬌，就連一句再見都沒有說，讓她玻璃心碎滿地，好氣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳步：啊對吼。（圖／網友Angel Chiang授權提供）

▲黑糖一看到好幾天沒見的爸媽，就馬上忘了細心照顧牠的褓姆。

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關鍵字： 黑狗歐告回家寄宿褓姆爸媽

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