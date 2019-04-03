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親生的無誤！歐告「眼神+臉型」99%相似　神撞臉奴才

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▲歐告神撞臉奴才。（圖／網友吳草莓授權提供）

▲這對母女根本同個模子刻出來的啊！（圖／網友吳草莓授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

孩子果然不能偷生！住在宜蘭的網友吳草莓在臉書社團「有點毛毛的」中，PO出自己與家中毛孩的合照並註解，「有幾成像呢？」畫面中的歐告「波吉(Poki)」開開的雙眼與V字型瘦臉，加上那逞凶鬥狠的眼神，和身後的媽媽根本一模一樣，母女臉相似度高達99%！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻吳草莓笑說，「其實一直都有朋友說我跟牠滿像的，只是我剛開始會生氣說，為什麼要說我長的像狗哈哈哈，但後來發現，真的某個角度滿像的。」她翻出2年前與波吉的合照非常無奈，當時的他們明明沒有這麼相似，沒想到這2年間每天都生活在一起後，竟然真的越長越像了。

請繼續往下閱讀...

▲歐告神撞臉奴才。（圖／網友吳草莓授權提供）

▲2年前的波吉和媽媽並沒有這麼相似。

▲歐告神撞臉奴才。（圖／網友吳草莓授權提供）

▲波吉：人家側臉比較漂亮啦～

波吉其實是個傲嬌又聰明的孩子，不喜歡拍照的牠，每當看到鏡頭就會刻意轉頭不理，要拍上一張合照非常困難；若媽媽把水果端到牠面前，牠甚至還會先聞看看甜不甜，如果甜的話才願意吃；不過牠其實很會察言觀色，只要犯錯被罰坐，就會無辜地坐在原地不斷回頭裝可憐，就算媽媽罵的不是牠，牠也會默默地待在一旁聽訓，「其實牠很聰明，都聽得懂，只是有時候白目而已。」

照片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑翻表示，「這有像」、「一模一樣！」、「超級無敵像， 眼神一樣帥氣～」、「一個是你曬黑後的樣子」、「好可愛！」，同時也有毛家長PO出與自家毛孩撞臉照笑說，「眼神太像了...我輸慘了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歐告神撞臉奴才。（圖／網友吳草莓授權提供）

▲波吉只要犯錯就會裝可憐撒嬌討拍。

▲歐告神撞臉奴才。（圖／網友吳草莓授權提供）

▲小時後的波吉睡著後就像天使一樣。

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關鍵字： 黑狗歐告撞臉

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