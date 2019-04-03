站務員「掃把推黃金獵犬」挨轟粗魯　恆春轉運站回應了

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寵物小組／綜合報導

一名網友在臉書社團「有點毛毛的」指出，2日晚間6時許，於屏東客運恆春轉運站搭車時，目擊站務人員用掃把趕狗，當時一隻黃金獵犬身上未繫牽繩，直接在站內席地而坐，站務員見狀後拿起掃把，將狗狗推至門外，這樣的行為引發網友爭議，有人認為，站務員手法粗魯；但也有人說，這只是他的職責，並非惡意。

該隻黃金獵犬身上戴著項圈，一進轉運站便大剌剌躺在大廳門口，造成乘客的不便；對此，站方表示，轉運站乘客來來往往，站內偶爾也會有流浪貓狗出現，但是怕狗的人不少，更何況是沒有牽繩的貓狗，因此為了維護乘客以及站務員的安全，才會以掃把將狗推至門外，當時也沒有將牠驅離現場，站務員並無惡意，只是盡忠職守，希望給所有乘客一個舒適的公共環境。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲客運站務員用掃把推狗引發爭議。（圖／網友提供）

據說，這隻狗狗被推至門外不久後，就有主人隨即將牠帶走了。而PO出影片的網友則表示，分享影片的目的不是為了公審站務員，只是希望可以用更友善的方式引導，因為狗狗看起來很溫和，也沒有任何攻擊行為，當時因為自己已經上車，否則一定會上前幫忙，讓狗狗得到更多的尊重與包容。

網友們對站務員這樣的動作持有不同意見，有人批評站務員行為粗魯，認為處理方式有很多種，但該手法的確會讓狗狗感到不適；也有人贊同站務員的作為，認為他用掃把前端來移動狗狗，也是因為怕傷害到對方才這麼做；不過，也有人指出，該隻黃金獵犬看起來像是有主狗，主人應該負起管好狗狗的責任，以免發生不必要的意外或誤會。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

※小提醒：帶毛小孩外出時，請一定要記得用牽繩牽好狗狗，才能避免不必要的困擾喔！