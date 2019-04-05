寄宿歐告「堅持陪褓姆看電視」　狂度估不敢睡：要保護她

記者陳靜／採訪報導

「她辛苦地照顧我，我也要好好保護她。」新北板橋的居家狗褓姆Angel Chiang日前接手一隻歐告「黑糖」，才相處沒幾天的他們，卻像是認識了很久一樣，這天晚上褓姆坐在客廳看電視，沒想到貼心的黑糖竟一直坐在身旁等待，像是要保護她一樣，一步也不敢離開，最後自己卻愛睏到瘋狂度估，模樣超呆萌！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Angel Chiang笑說，2歲多的黑糖真的是隻非常乖巧懂事又體貼的狗狗，明明上個月31日才來到家裡，第一天牠一整晚哭著找爸媽，連飯都不吃，沒想到才相處沒幾天，牠卻一夕之間懂得要好好聽褓姆的話，還會跟對方親親抱抱撒嬌，甚至不需要牽繩就能帶出門，牠也不會隨便亂跑，乖乖地跟著褓姆的腳步。

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▲只來寄宿6天的歐告，竟堅持要陪褓姆看電視不肯安心睡。（圖／網友Angel Chiang授權提供，下同）

在黑糖回家的前一個晚上，牠莫名其妙變得很黏人，整個晚上守著褓姆不願離開半步，就連睡覺時間到了，黑糖也堅持要陪著褓姆看完電視，自己卻累到數度打瞌睡，這一幕讓Angel Chiang非常感動，明明不是自己的主人或爸媽，卻拚了命地守護眼前這個相處沒幾天的陌生人，真的是個超級體貼的汪星人呢！

▲黑糖第一天寄宿時，不斷哭著找爸媽，現在卻變得很黏人。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全被融化笑回，「甜蜜的負荷阿，超暖心的」、「忍住...但是瞌睡蟲一直來～」、「想睡就睡不要撐了」、「想保護你又很想睡覺」、「可愛得讓人心疼」、「代表你有疼牠，感受到回報你」、「好懂事的牠」、「好貼心的寶貝」、「這一定要趕快抱緊處理的呀～太可愛了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲黑糖：要睡就一起睡啦，晚安～

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