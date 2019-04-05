ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

寄宿歐告「堅持陪褓姆看電視」　狂度估不敢睡：要保護她

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

「她辛苦地照顧我，我也要好好保護她。」新北板橋的居家狗褓姆Angel Chiang日前接手一隻歐告「黑糖」，才相處沒幾天的他們，卻像是認識了很久一樣，這天晚上褓姆坐在客廳看電視，沒想到貼心的黑糖竟一直坐在身旁等待，像是要保護她一樣，一步也不敢離開，最後自己卻愛睏到瘋狂度估，模樣超呆萌！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Angel Chiang笑說，2歲多的黑糖真的是隻非常乖巧懂事又體貼的狗狗，明明上個月31日才來到家裡，第一天牠一整晚哭著找爸媽，連飯都不吃，沒想到才相處沒幾天，牠卻一夕之間懂得要好好聽褓姆的話，還會跟對方親親抱抱撒嬌，甚至不需要牽繩就能帶出門，牠也不會隨便亂跑，乖乖地跟著褓姆的腳步。

▲寄宿汪堅持陪褓姆看電視卻打瞌睡。（圖／網友Angel Chiang授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲只來寄宿6天的歐告，竟堅持要陪褓姆看電視不肯安心睡。（圖／網友Angel Chiang授權提供，下同）

在黑糖回家的前一個晚上，牠莫名其妙變得很黏人，整個晚上守著褓姆不願離開半步，就連睡覺時間到了，黑糖也堅持要陪著褓姆看完電視，自己卻累到數度打瞌睡，這一幕讓Angel Chiang非常感動，明明不是自己的主人或爸媽，卻拚了命地守護眼前這個相處沒幾天的陌生人，真的是個超級體貼的汪星人呢！

▲寄宿汪堅持陪褓姆看電視卻打瞌睡。（圖／網友Angel Chiang授權提供）

▲黑糖第一天寄宿時，不斷哭著找爸媽，現在卻變得很黏人。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全被融化笑回，「甜蜜的負荷阿，超暖心的」、「忍住...但是瞌睡蟲一直來～」、「想睡就睡不要撐了」、「想保護你又很想睡覺」、「可愛得讓人心疼」、「代表你有疼牠，感受到回報你」、「好懂事的牠」、「好貼心的寶貝」、「這一定要趕快抱緊處理的呀～太可愛了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲寄宿汪堅持陪褓姆看電視卻打瞌睡。（圖／網友Angel Chiang授權提供）

▲黑糖：要睡就一起睡啦，晚安～

▼更多精采影音

關鍵字： 黑狗歐告米克斯褓姆寄宿看電視打瞌睡

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狗不能落地！爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽臉：沒吃..

半夜驚見「粉衣小女孩」現蹤　她傻眼：妳穿這樣要去哪

親生的無誤！歐告「眼神+臉型」99%相似　神撞臉奴..

站務員「掃把推黃金獵犬」挨轟粗魯　恆春轉運站回應了

眾人齊唱生日快樂歌祝福　壽星汪興奮「鞠躬答謝」好感..

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加..

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否..

3歲孩被「狗臉」嚇哭！萌鬆獅緊張回頭：人家只想吃雞..

記仇汪故意拉在門口！　開門媲美「巧克力抹吐司」爸氣..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

新竹火警飼主：先救牠再救我　獨自留火場目送愛犬離開

遛狗遇小萌妹驚慌高喊「我怕狗！」　正義媽5字神回4..

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生..

萌喵玩123木頭人步伐輕巧 一腳躍上伸毛拳：抓到..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪..

誰咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」求原諒　爸訓話萌到..

柴柴窩神壇下偽「裝飾品」求保護　媽奸笑：晚上等著被..

特／隨口問「泡泡紙在哪」　黃金鼠凌晨5點吵醒他....

寄宿歐告「堅持陪褓姆看電視」　狂度估不敢睡：要保護..

得小主人偏寵！寵物羊被「帶出社區丟掉」　媽笑：我家..

下班見機車椅墊炸爛氣瘋！　她揪出兇手後心軟奉上罐罐..

橘貓黏上「第5隻腳」嚇壞　東倒西歪走路變形：還不救..

公路巧遇野生黃喉貂PK跨欄！　蹦跳追逐3分鐘珍貴影..

轉頭驚見「陌生灰髒柴」睡翻在店裡　闆娘傻眼：誰家的..

牧羊犬逛街趴櫥窗緊盯食物　「沿路討食」網笑翻：店員..

小車也有半自動駕駛輔助！新一代Nissan Day..

茵聲卡在「謝欣穎、梁士華」中間！　尖叫一聲：這臭狼..

壽星邵翔出門前才跟小蠻大吵一架　到場驚喜慶生被他強..

不斷更新／范國宸兩分砲轟施子謙　6局結束富邦9比1..

企聯射箭／青年隊非戰績補丸　滿靶拉尾盤讓前輩驚豔

柯有倫宴娶美嬌娘「哭到臉漲紅」　弟弟戳心告白.....

大馬公開賽／陳雨菲直落二退成池鉉　四強賽對決戴資穎

長灘島、塞班島通通能直飛！　盤點2019新開「海島..

蕭敬騰在非洲「罕見解放胸肌」！　西裝內大膽中空超養..

剩2天連假天氣爆好！一路暖回30°C夏天　下波「變..

寵物動物熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

一樓客滿！「仙境膠囊旅館」飼主..

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

歐告遭毒打頭骨碎裂「下身溢滿蛆..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

讀者迴響

熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

一樓客滿！「仙境膠囊旅館」飼主..

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

歐告遭毒打頭骨碎裂「下身溢滿蛆..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

新竹火警飼主：先救牠再救我　獨自留火場目送愛犬離開

遛狗遇小萌妹驚慌高喊「我怕狗！」　正義媽5字神回4千人讚翻

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面