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狗不能落地！爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽臉：沒吃飯？

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▲爸爸咬牙抱23kg汪，牠卻爽臉看戲。（圖／網友游思嘉授權提供）

▲汪：奴才你吃飯都吃假的嗎？（圖／網友游思嘉授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「爸爸，加油好嗎？」住在桃園的網友游思嘉這天和老公帶著米克斯女兒「米踢」到朋友家拜訪，但是因為社區規定大樓內「寵物不能落地」，於是把拔只能將23公斤的毛孩抱起，殊不知調皮的米踢竟故意把身體放軟，整個攤在爸爸懷裡毫不使力，甚至露出一副欠揍的爽臉，像是刻意捉弄把拔一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻笑說，雖然才和米踢相處不到2年，但是卻在短短的時間內，把19公斤的汪汪養到23公斤，家人們都非常疼牠，總是給牠滿滿的愛；事實上，米踢是個曾經被遺棄的浪浪，前主人是位獨居老人，從狗狗小的時候，就一直將牠關在屋內，從不讓牠出門，後來前主人被家人安排另外居宿，卻直接把毛孩放在門外置之不理，當時的米踢一直待在原地，傻傻地等待主人歸來，卻什麼也等不到。

請繼續往下閱讀...

▲爸爸咬牙抱23kg汪，牠卻爽臉看戲。（圖／網友游思嘉授權提供）

▲米踢曾被棄養過，卻一直傻傻在原地等待主人回來。

所幸遇上了善心人心協助送養，才能有現在如此幸福美滿的家庭，媽媽表示，當時的牠才1歲多，可能是因為沒出過門，一看到陌生人就會躲在一旁發抖，家人想盡辦法陪伴牠、帶牠認識外面的世界，期許能夠早日打開米踢的心防，直到半年後，牠才終於認定了新的主人，以前只要看到馬路就很慌張，現在卻可以乖乖待在便利商店門外等待馬麻。

▲爸爸咬牙抱23kg汪，牠卻爽臉看戲。（圖／網友游思嘉授權提供）

▲現在的米踢已經不再害怕馬路與人群了。

▲爸爸咬牙抱23kg汪，牠卻爽臉看戲。（圖／網友游思嘉授權提供）

▲米踢在2年內，從19公斤胖到23公斤。

此外，米踢似乎特別喜歡捉弄爸爸，每當把拔對著牠說「過來」，牠就會故意跑到媽媽身邊待著；若爸爸說了「親我」，米踢甚至會直接跑去親媽咪，聰明又調皮的行徑讓家人都笑翻，因此即使爸爸已經健身了6、7年，也難以對付故意把自己攤成水的頑皮米踢！

媽媽將照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」並註解，「爸爸表示：妳有沒有考慮減肥？女鵝表示：你是都沒在吃飯嗎？」網友看了全笑噴回覆，「哈哈哈...爸爸的臉，女鵝說，我不是你餵肥的嗎？」、「重點是女兒：完全沒使力」、「臉都歪掉了啦」、「笑到冰軌」、「這個抱法，覺得阿爸手很麻XD」、「其實阿踢很享受的」、「牠表情看起來很滿意」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲爸爸咬牙抱23kg汪，牠卻爽臉看戲。（圖／網友游思嘉授權提供）

▲米踢現在擁有非常愛牠的爸爸媽媽，未來可能還會有個法鬥妹妹。

▲爸爸咬牙抱23kg汪，牠卻爽臉看戲。（圖／網友游思嘉授權提供）

▲米踢：把拔睡著了，趕快來把他醜臉拍下來上傳IG。

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關鍵字： 汪汪米克斯落地

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