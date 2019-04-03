眾人齊唱生日快樂歌祝福　壽星汪興奮「鞠躬答謝」好感動

▲汪：謝謝你們幫我過生日！（圖／翻攝自LADbible，下同）

寵物小組／綜合報導

永遠不會忘記這一天！美國有隻可愛的汪星人「Roxy」，擁有一個幸福美滿的家庭，這天家人們特地準備了超大蛋糕，要幫寶貝毛孩過一場難忘的生日，直到狗狗出現後，眾人異口同聲唱出生日快樂歌，這時Roxy像是突然搞懂了這個場面的意義，興奮地對著家人們搖尾巴示好，甚至不斷鞠躬表達謝意，萌翻所有人！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

臉書粉絲專頁「LADbible」分享了IG@alishavasanji的這段影片，畫面中可以看到，家人特地為Roxy準備了一個大蛋糕，希望能讓牠留一下個美好的回憶，而聰明懂事的Roxy一看到大家為了牠精心準備的一切後，感動地在原地狂搖尾巴笑開懷，不時還會跟著眾人一起唱歌，甚至還將頭低下來，做出像是鞠躬的動作，興奮之情溢於言表，看來牠真的非常喜歡這場慶生會呢！

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影片上傳至臉書後，Roxy的萌樣融化了所有網友，他們紛紛表示，「真的太可愛了！」、「牠很喜歡大家唱的歌」、「發自內心真的開心」、「感覺牠也想跟著唱」、「牠是個好女孩！」、「好可愛融化了～」、「天啊好有禮貌」、「生日快樂乖孩子」、「一定要健健康康的喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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