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半夜驚見「粉衣小女孩」現蹤　她傻眼：妳穿這樣要去哪

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記者陳靜／採訪報導

台中市這隻無厘頭的虎斑貓「Demi」，趁著半夜四下無人時，偷偷穿起牠衣櫃裡最亮眼的粉紅色洋裝，躡手躡腳地走出房間，沒想到這一幕卻被媽媽撞見，眼看著毛孩披著一身粉色落地裝，她傻眼問道，「這位小姐請問你穿這樣是要去哪裡......」超爆笑的畫面讓人不禁嘴角失守。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

近期天氣變化大，因此馬麻睡前都會幫Demi蓋上被被，沒想到這天牠睡飽起來找飯吃，卻沒有先把被子甩掉，直接披著棉被到處走，遠看還以為牠穿了件粉色晚禮服準備去約會呢！媽媽笑說，由於Demi5天前做了結紮手術，因此穿上防舔衣保護傷口，可能是因為防舔衣止滑，才導致棉被弄不下來，促成這個有趣的畫面。

▲喵妹半夜穿粉紅洋裝出走。（圖／網友王聰明授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲喵：馬麻是我啦！（圖／網友王聰明授權提供，下同）

▲喵妹半夜穿粉紅洋裝出走。（圖／網友王聰明授權提供）

▲Demi只要戴頭套就會開始舞龍舞獅，因此媽媽決定讓牠穿防舔衣。

▲喵妹半夜穿粉紅洋裝出走。（圖／網友王聰明授權提供）

▲Demi睡覺都會蓋著粉色被被。

馬麻將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「天氣很冷你不知道嗎XD」、「走秀啊～」、「很飛炫欸」、「天氣涼起來上廁所還懂得披一件被子」、「主子：我今天有晚宴，不用煮我的晚餐」、「（你看不到我）」、「移動毛巾XD」、「萬聖節還沒到ㄟ！」

▲喵妹半夜穿粉紅洋裝出走。（圖／網友王聰明授權提供）

▲Demi：馬麻，我要抱抱！

回憶起3個多月前收編那一天，媽媽帶著幸福的語氣笑說，當天下班後，到停車場牽車準備回家，沒想到這時卻看見一隻「小老鼠」一邊喵喵叫、一邊爬到她身上，仔細一看，才發現是隻小貓咪，不斷黏著自己瘋狂撒嬌，無論她說什麼，喵喵就是不肯離開，堅持要跟著車主回家，像是一眼認定她是未來奴才一樣，這時王聰明馬上被小貓的萌樣融化，就此決定收編。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喵妹半夜穿粉紅洋裝出走。（圖／網友王聰明授權提供）

▲當時Demi主動跳上未來奴才的車，強迫收編。

▲喵妹半夜穿粉紅洋裝出走。（圖／網友王聰明授權提供）

▲當初營養不良的小醜貓，已經變成怎麼拍怎麼美的萌喵，只要有愛就會變可愛！

▲喵妹半夜穿粉紅洋裝出走。（圖／網友王聰明授權提供）

▲喵：看來朕是挑對奴才了。

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關鍵字： 喵喵粉紅色洋裝半夜棉被

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