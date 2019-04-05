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特／隨口問「泡泡紙在哪」　黃金鼠凌晨5點吵醒他...找到了！

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▲隨口問「泡泡紙在哪」黃金鼠凌晨5點吵醒他...找到了！。（圖／飼主加藤雅兒提供）

▲黃金鼠「奶胖」竟幫主人找到泡泡紙。（圖／飼主加藤雅兒提供）

圖文／飼主加藤雅兒

林口的家裏養了一隻半歲的母黃金叫奶胖（就是圖中這隻），鬼靈精又愛搞破壞，某個晚上接到蝦皮訂單要出貨，一直找不到之前留的泡泡紙，看到放風中的奶胖，開玩笑的隨口說...欸胖子，我的泡泡紙在哪你知道嗎？她也沒什麼特別反應，我又找了一下子找不到就睡了。

睡到一半奶胖把我的床板咬的喀喀響，只好把她關回整理箱，可她又把整理箱咬出缺口硬鑽出來，反覆幾次後我生氣了，把她放進乾淨的水桶裡，裡面放一小碟水和食物，當時已經凌晨快五點，放她進水桶後我開始昏睡，睡到早上八點起來立刻補好整理箱的洞放她回去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

請繼續往下閱讀...

但奶胖超火大，跟她當了半年的家人從沒聽過她吱一聲，這次她氣到尖叫（有點像猴子的叫聲），瞬間覺得對她有點抱歉，抓她進去後眼角餘光瞄到熟悉的東西，我真他媽嚇到！我遍尋不著的泡泡紙，就躺在整理箱附近的購物袋上！！！

家裏就我跟奶胖，還有兩隻跟我不親的老公公，老公公不可能出來，有也只有翹家翹整晚的奶胖，當下超愧疚，她幫了我大忙我竟然對她這樣，之前寵她寵上天，就算她咬爆整理箱咬破我的面膜包裝咬爛我的傳輸線，我都是抓她起來念幾句，從沒把她放水桶過，她氣成這樣應該是很崩潰吧...（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

想說的是，再小的再不起眼的動物都有靈性。以前聽人家說老鼠聽得懂人話，你說要抓他，說捕鼠器放哪他們都聽得懂，這些只覺得是無稽之談，對寵物溝通也是半信半疑，前一隻疼入心的黃金過世時有去做，說中很多只有我知道的事，但還是覺得很玄，現在倒是真的相信了。

你越用心跟她交陪，孩子們就會越有人性，就算是鼠，每隻個性都不一樣。

#寵物是你的家人不是你的玩具
#毛孩子只有你
#主人是他們的全部

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

關鍵字： 黃金鼠特別企劃有點毛毛的泡泡紙

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