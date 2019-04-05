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4根完整香蕉「剩標籤」　媽逮毛兇手氣炸：以為老人痴呆

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▲標貴冬蟲偷吃4根香蕉。（圖／網友Cat Spring提供）

▲馬麻回家發現4根香蕉通通不見。（圖／網友Cat Spring提供）

寵物小組／綜合報導

凡走過必留下痕跡！高雄鳳山這隻貪吃的標準貴賓「冬蟲」又增添了一項搗蛋事蹟，這天馬麻Cat Spring‎將買回來的香蕉放在流理台上，才出門買個東西，回家卻發現原本4根完好的香蕉通通不見了，一度懷疑自己是否根本沒有買水果，這時她往旁邊一看，才發現香蕉上的標籤貼紙落在一旁，馬上逮到偷吃的毛兇手！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

媽媽在臉書社團「有點毛毛的」氣炸表示，「你們兩個解釋一下，我跟魚哥哥去剪個頭髮順便買金紙，流理台上的四支香蕉為何通通不見了，連香蕉皮也沒看到，不就還好標籤膠帶還在，不然媽媽我會以為自己老人癡呆，以為今天的餐後水果沒有買啊！」調皮的冬蟲也因此被罰頂著標籤懺悔，但牠卻仍得意地笑著，讓馬麻超無奈。

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▲標貴冬蟲偷吃4根香蕉。（圖／網友Cat Spring提供）

▲冬蟲：我沒什麼都沒做喔～

總是趁家人不在時調皮搗蛋的冬蟲，這次竟把香蕉連皮帶肉吃下肚，害得灰貴賓弟弟「山藥」也一起被罵，被罰一天不能吃肉肉和餅乾，至於媽媽為何認定是冬蟲犯的錯，她表示，「因為只有冬蟲出現心虛的表情， 山藥剛剛應該躲在哥哥的房間睡覺沒有參與到， 所以一臉疑惑。」

網友們看了這則貼文後紛紛笑翻表示，「麻麻請相信我們，我們沒有吃，是它自己跑進我們的肚子裡」、「趁新鮮要趕快吃光光」、「明天檢查便便，就知道誰是兇手。」、「好想刷那個條碼然後帶回家」、「只有冬蟲拿的到香蕉呀！！」、「吃香蕉不吐香蕉皮」、「大家才在講說這幾天應該很乖......」、「果然是沒三天的好光景」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲標貴冬蟲偷吃4根香蕉。（圖／網友Cat Spring提供）

▲冬蟲：是弟弟...（指）

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關鍵字： 標準貴賓灰貴賓香蕉標籤

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