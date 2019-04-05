轉頭驚見「陌生灰髒柴」睡翻在店裡　闆娘傻眼：誰家的狗

▲店裡出現一隻陌生灰髒柴。（圖／網友Libby Ho授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

不管怎麼睡，還是別人家最好睡！苗栗竹南一間偏鄉餐酒館老闆娘Libby Ho，這天和客人在室內喝酒聊天聊得正起勁，沒想到一轉頭，竟看見一隻陌生柴犬全身髒兮兮、大剌剌地躺在店裡睡到翻肚，甚至數度睡到抖腳折手手，她立馬將這隻闖空門的柴賊拍下來上傳至臉書，「這是誰家的狗？跑來我家睡成這樣！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

老闆娘表示，聽說這隻柴犬是附近工廠的狗狗，牠就像是鄰近一帶的狗老大，周邊大大小小的事都歸牠管，常常跑到別人家溜達，先前還曾經因為好幾天不回家，被以為是遭棄養的狗狗，鄰居幫忙貼出公告協尋主人，才發現原來是距離2百多公尺外的工廠廠狗。

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▲這隻工廠柴幾乎每天都會到周邊巡視好幾回。

這隻柴犬也經常到餐酒館登門拜訪，就好像是來巡視自己的領域一樣，鄰居都叫牠「弟弟」，原本對人與狗都非常有警戒心的牠，近期也似乎慢慢卸下心防，能夠接受見過的人伸手摸摸，但是對其他狗狗仍非常兇猛，甚至曾經差點把Libby Ho的柴犬「99（奈奈）」咬死。

某一天開店時，老闆娘突然聽見99的淒厲哀號聲，於是馬上探頭查看，沒想到竟驚見弟弟死咬住99的脖子狂甩不放，直到人們出手相救，才終於把2汪分開，99脫困後馬上歪著頭跑掉，當時老闆娘甚至以為愛犬的脖子被咬斷了，仔細一看，發現99頭上破洞流血，好不容易才安撫好牠的情緒，也很害怕下一次遇見弟弟時，還會不會再發生同樣的事。

▲老闆娘家中的愛犬99曾差點被弟弟咬死。

沒想到從那次之後，99每天看到弟弟就像是看到夢中情人一樣，等不及想要找對方玩耍，2柴的相處模式瞬間變得像小情侶，讓媽媽超傻眼，「又再印證了一次，男人不壞女人不愛，弟弟差點把牠咬死，之後女孩就愛上男孩...也算是浪漫故事...」。

Libby Ho將此照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「看起來髒髒～可能是走失柴」、「狗來富^^」、「牠，真的不是你家的狗嗎？」、「很放鬆耶，是喝醉了嗎XD」、「柴：本汪進入冬眠，趕快用牛排來喚醒本汪」、「牠睡得很安心，代表牠喜歡這裡，有家的感覺」、「因為是心愛的女孩家，所以很安心XDD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲哪裡都能睡得著的工廠柴。

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