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火車怪柴！「陌生人鞋子當枕頭」饋桃爽睡...媽超尷尬

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記者陳靜／採訪報導

整列火車都是我的溫暖眠床！網友Dale Hsieh這天帶著柴犬「米駝(Mito)」坐火車返鄉，一路上毛孩都乖乖地待在外出袋裡，沒想到才一下下沒注意，米駝竟偷偷探出頭來，甚至還把陌生人的鞋子當成自己的枕頭饋好饋滿，讓身為主人的馬麻超尷尬，不知道到底該如何是好，超萌的畫面也讓網友全融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴柴坐火車把陌生人鞋子當枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供）

▲柴：這火車服務真好，買車票還附枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲柴柴坐火車把陌生人鞋子當枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供）

▲米駝平時都會乖乖待在外出袋裡。

每當假日要回家時，馬麻就會用外出袋提著毛孩坐火車，平常米駝都會安靜待在袋子裡，因此媽媽放心地將牠放在地上，沒想到這次米駝卻偷偷伸出頭來，看到陌生人的腳擱在一旁，便二話不說直接躺下去，害得對方也不敢亂動，不久後，對方為了借過而移動腳步，米駝才終於把頭抬起來，甚至一臉狐疑回頭看著媽咪，彷彿說著，「我的枕頭怎麼不見了？」讓馬麻超無奈。

▲柴柴坐火車把陌生人鞋子當枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供）

▲在家的時候也是各種饋桃，頭到底多重！

▲柴柴坐火車把陌生人鞋子當枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供）

▲別家柴都好好站著吹毛，唯獨米駝懶洋洋。

馬麻無奈笑說，其實米駝一直都是個人人好的汪星人，有時候明明是第一次見到的新朋友，牠卻會像是好久不見一樣，立馬衝上前黏著對方不放；甚至會在出門散步的時候，看到陌生人的機車，就直接跳上去待著，「我每次都很尷尬叫牠下車，我都坐在車上了，牠還硬要坐別人的車，可能很不想當我家的小孩。」

▲柴柴坐火車把陌生人鞋子當枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供）

▲人人好的米駝到哪都會變成眾人矚目的焦點。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友全都被萌翻表示，「啊啊啊啊啊歡迎潰我的腳 （伸）」、「歡迎來潰我，整隻都來沒關係」、「該名乘客會不會不忍心下車XD」、「我天天搭火車，我也想被饋頭！」、「腳主人：哇奈ㄟ某愛趙...哇咖麻去啊馬安怎趙」、「我覺得，路人甲太幸福了」、「不知道被靠的男生是不是也有拿手機照牠」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴柴坐火車把陌生人鞋子當枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供）

▲無厘頭的米駝總是為家人帶來許多歡樂。

▲柴柴坐火車把陌生人鞋子當枕頭。（圖／網友Dale Hsieh授權提供）

▲一下糯米腸、一下又變杏鮑菇XD

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關鍵字： 柴犬火車陌生人鞋子

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