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9歲慈祥柴被摸頭　露「謎之微笑」憋嘴...網笑：禮貌柴

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▲柴柴的謎之微笑。（圖／翻攝自IG@makonatu）

▲柴柴的謎之微笑。（圖／翻攝自IG@makonatu，下同）

寵物小組／綜合報導

媽媽說要微笑才是漂亮～日本這隻9歲的柴犬「Makonatu」，平常就是個愛笑的毛寶貝，只要一笑起來，那招牌的瞇瞇眼和笑容，沒有人抵擋得了牠的魅力。這天牠窩在家人懷裡撒嬌，意外獲得了專業的頭皮spa按摩，沒想到牠竟得意地露出超爆笑的謎之微笑，嘴巴都憋了起來，網友看了全笑歪！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Makonatu似乎知道愛笑的汪才會受歡迎，因此在IG@makonatu上，也幾乎都是牠各種甜笑的模樣，不過這次，牠卻擺出了一個極為不尋常的笑容，只見牠皺起嘴巴，用力憋成V字型的嘴角，這可不是任何汪星人都學得來的，但牠卻用牠獨特的賣萌方式，獲得了主人的抓抓按摩服務，超萌的畫面讓人融化。

請繼續往下閱讀...

影片上傳至IG後，網友看了紛紛被萌翻笑回，「這個笑是什麼意思啦哈哈哈」、「討人喜歡的女孩！」、「太可愛了吧」、「好想抱回家」、「隨時要保持微笑」、「錄影中請微笑」、「你為什麼這麼可愛！！！」、「我融化了～」、「從未見過這樣的笑容」、「好有禮貌的柴」、「看牠笑也不自覺想笑」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柴犬微笑嘴巴禮貌

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