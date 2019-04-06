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第一次看到狗！「2條吐司貓」慢動作逼近...黑柴壓力山大

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記者陳靜／採訪報導

「把拔快看！家裡有奇怪的黑蟲蟲！」住在台北市的網友Justin Tseng分享了家中毛孩的小趣事，這天家裡的3貓和黑柴「福將」初次見面，從沒看過狗狗的曼赤肯「柑橘」與美短「Gucci」，一看到對方就忍不住想一探究竟，又好奇又害怕的牠們甚至變身成2條吐司，拉長著身體不斷逼近福將，讓無辜的柴柴壓力山大！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲2吐司喵與黑柴初次見面。（圖／網友Justin Tseng授權提供）

▲2吐司喵與黑柴初次見面。（圖／網友Justin Tseng授權提供，下同）

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從小就生活在家裡的3貓，從來沒有外出過，更別說是見過其他動物，因此當牠們看到貓以外的生物，便激發了十足的好奇心，忍不住想要看看對方是什麼玩意兒；而柴犬福將也是第一次見到貓咪，主人為了讓2個月大的牠社會化，因此帶牠來認識一下3貓，沒想到福將卻像是被當成異類一樣看待。

▲2吐司喵與黑柴初次見面。（圖／網友Justin Tseng授權提供）

▲福將：你們到底想幹嘛！！！

在家裡總是扮演照顧其他貓咪角色的柑橘，這次也是負責帶頭，牠引領著膽小的Gucci向福將步步逼近，2貓動作慢到讓人一度以為影片有後製，無奈的福將看著2條吐司不斷靠近自己，便不知所措地逃離現場，這時畫面一轉，竟發現原來還有個膽小鬼「Kiki」躲在角落不敢出來，4毛孩超呆萌的模樣讓家人都笑翻了！

▲2吐司喵與黑柴初次見面。（圖／網友Justin Tseng授權提供）

▲其實貓咪們很想和福將當朋友，時時刻刻一直觀察著對方。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑壞表示，「橘貓很像變態哈」、「過段時間就會被喵拳八了」、「我以為一開始是慢動作哈哈哈哈」、「貓比狗大膽」、「看的你心裡發涼...」、「說不定等會三隻窩在一起折手手」、「覺得會被二打一」、「看到一條吐司在移動XD」、「貼那麼近也太好笑了」、「壓力好大XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲2吐司喵與黑柴初次見面。（圖／網友Justin Tseng授權提供）

▲▼主人為了讓毛孩社會化，特地安排牠們相見歡。

▲2吐司喵與黑柴初次見面。（圖／網友Justin Tseng授權提供）

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關鍵字： 喵喵吐司柴犬黑柴

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